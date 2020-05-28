شعبة الكوافير: تراجع حاد فى الطلب على أدوات التجميل بسبب كورونا

قال رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، محمود الدجوي، إن أزمة فيروس كورونا أسهمت فى تراجع الطلب على أدوات ومستحضرات التجميل بنسبة كبيرة منذ تطبيق الحظر بجميع المحافظات.

وأشار، فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الشعبة وضعت عدة مقترحات بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، من خلال مذكرة تم إرسالها إلى اتحاد الغرف التجارية، موضحًا أن المقترحات تتضمن إلزام محال الكوافير للعملاء بالحجز المسبق لمنع التكدس، وتحسبًا لعدم انتقال العدوى، كما تضمنت المقترحات إلزام العملاء بعدم وجود الأطفال.

وتابع أن المذكرة شددت على أهمية قيام جميع الجهات الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وحماية المنافسة، بالحد من انتشار منتجات التجميل التى تسبب أمراضًا مزمنة وتساعد على انتشار فيروس كورونا مثل منتجات "فرد الشعر" التى تحتوى على الفورمالين، والذي يسبب ضيق نفس ويصيب الجهاز التنفسي، وكذلك منتجات ومستحضرات التجميل المغشوشة التى تنتجها مصانع "بير السلم" وتنتشر فى الأسواق، وتحتوى على الرصاص والزرنيخ، وتؤدي إلى تلوث جلدي يزيد من التصاق البكتيريا على البشرة، وتتسبب بدورها فى تلوث بكتيرى على الجلد، وتسهم فى انتشار كورونا.

وطالبت الشعبة وزارة الصحة بضرورة التفتيش الرقابي على أدوات التعقيم فى صالونات التجميل، والتأكيد على ضرورة التزام أصحاب المهنة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من خلال ارتداء الكمامات بشكل إجباري بين العاملين والعملاء، كما دعت الشعبة إلى استخدام أدوات الحلاقة ليوم واحد كوسيلة احترازية ضمن الوسائل المطبقة.