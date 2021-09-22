أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 22-9-2021 مقابل الجنيه

يحرص الكثيرون عن مطالعة أسعار العملات الأجنبية والعربية، التي سجلت تباينا طفيفا مقابل الجنيه المصري، وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات في مصر، وفقا لما جاء في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.31 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.33 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.37 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.33 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.34 للشراء، و21.52 جنيه للبيع.