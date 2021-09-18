تعرف على أسعار العملات القديمة في مصر.. إحداها يصل إلى 130 ألف جنيه

تعد أسعار العملات القديمة، من أكثر الكلمات، التي يبحث عنها كثير من هواة الاحتفاظ بالنقود القديمة، لاستخدام في عمليات البيع والشراء ما يدر دخلا عليهم، سواء بالأسواق المخصصة لذلك، أو عبر المزادات «أون لاين» على شبكة الإنترنت.

وتختلف أسعار العملات القديمة، حسب حالة العملة القديمة، وعدد السنوات التي مرت على إصدارها، والعدد التسلسلي لها، فيما يقوم آخرون بإضافة معلومات عنها، ومن كان يمتلكها في بداية طبعها أو مكتوب عليها إهداء من شخصية عامة.

أسعار العملات القديمة المتوافرة بالأسواق والمتاحة للجمهور

وقال عادل محمد، أحد هوات جمع العملات القديمة، الذي دائما ما يبحث عن أسعار العملات القديمة على شبكة الانتنت، لـ«الوطن» إن أسعار العملات القديمة المتوافرة بالأسواق، والمتاحة للجمهور، هي:

- مليم حسين كامل لعام 1917: سعره منخفض ويتراوح بين 30 و40 جنيها.

- الريال الصادر في عام 1917: يصل سعره إلى ألف جنيه نظرا لندرته.

- الجنيه في فترة السبعينيات: يتراوح ما بين 10 و15 جنيهًا بحد أقصى.

- الجنيه القديم الحامل لصورة جملين، والشلن الورق: وهي من أندر العملات المتواجدة، وسعرها بالسوق يصل إلى نحو 150 ألف جنيه.

- الـ50 قرشًا الورقية الحاملة لصورة أبو الهول في المنتصف: سعره يزيد عن 130 ألف جنيه.

- يباع الجنيه بـ50 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه حسب ندرته والكمية المتاحة والعرض والطلب في السوق.

عوامل تحدد قيمة أسعار العملات الورقية القديمة

وشرح عادل محمد، الذي يعمل موظفا باحدى الوزارات الحكومية، في تصريحاته لـ«الوطن» أن هناك عوامل تحدد قيمة أسعار العملات الورقية، ومن أهمها الوقت الممكن لبيع العملات المتداولة حاليًا بأسعار تفوق سعرها الأصلي، ويتوقف ذلك على عدة أمور من بينها:

- إلغاء إصدار العملة التي يُرغب في اقتناءها.

- حالة العملة

- الرقم المتسلسل على الورقة والمصنف كأنه رقم مميز، مثل الأرقام الصغيرة مثل 000001، أو الأرقام الجامدة أو الصماء مثل 222222، أو الأرقام المتسلسلة تصاعديا أو تنازليا، أو العنكبوتية كـ7878.

- عدد سنوات إصدار العملة.