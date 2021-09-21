براءة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بقضية «داعش الجيزة»

قضت، منذ قليل، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «داعش الجيزة»، بعد إعادة محاكمتهم.

والمتهمون الذين جرى تبرئتهم، هم كل من أنس عبد القادر محمد، وعمرو أحمد راضي، وعبد الله حسين عبد الله.

وجاء الحكم الصادر برئاسة المستشار رأفت زكي محمود وعضوية كل من المستشار طارق محمود محمد حسن والمستشار طارق صلاح عبد الستار درة، في حضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

براءة 3 متهمين في قضية «داعش الجيزة»

كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بمعاقبة 5 طلاب في اتهامهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والانضمام إليه.

المحكمة عاقبت 5 متهمين بالسجن المؤبد والمشدد

وصدر الحكم غيابيا على المتهم الأول زياد محمد السيد علي بالسجن المؤبد، وعاقبت كل من وانس عبد القادر محمد علي وعمرو احمد راضي عبد العظيم وعبد الله حسين عبد الله واسمه الحركي عبد الله الأزهري بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت المتهم الخامس محمد عبد الجابر محمد علي واسمه الحركي محمد المصري بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وأمرت بإداراجهم على قوائم الارهاب.

كانت قد وجهت النيابة العامة، التهم لكل من زياد محمد السيد علي وانس عبد الجابر محمد علي وعمرو احمد راضي عبد العظيم وعبد الله حسين عبد الله واسمه الحركي عبد الله الازهري، ومحمد عبد الجابر محمد علي واسمه الحركي محمد المصري «جميعهم طلاب».

وجاءت التهم كالآتي: بتولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الثاني وحتى الخامس، انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.