في اليوم العالمي للزهايمر.. فنانون عانوا من المرض وابتعدوا عن التمثيل

يحل اليوم العالمي للزهايمر في 21 سبتمبر من كل عام، ويصيب المرض كبار السن باعتباره أحد أمراض الشيخوخة، مما يسبب نسيان تفاصيل عديدة في حياتهم، ولم يكن الفنانين بعيدين عن الإصابة به مما تسبب في ابتعادهم عن العمل والوسط الفني.

عايدة عبد العزيز تصاب بـ «آلزهايمر» بعد وفاة زوجها

كشف نجل الفنانة عايدة عبد العزيز، عن تعرض والدته لمرض الزهايمر، عقب وفاة والده، لافتاً إلى أنها أحيانا تكون حالتها جيدة وأحيانا أخرى سيئة.

وقال نجل الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة» في وقت سابق، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «والدتي تتذكر الأحداث القديمة من حين إلى آخر، ولكنها تنسى الأحداث الحديثة أو حتى ما نتحدث به في الوقت الحالي.

وتابع نجل الفنانة «أنها تتذكر والدي وتنسى أنه توفي، وتسأل عنه باستمرار، وعند إخبارها بأنه توفي تُصاب بالحزن كأول مرة تعرف بها».

وأضاف شريف عبد الحليم، «أنا كنت خارج مصر حوالي 20 سنة، لذلك لم أعاصر الفترة الأكبر من مسيرتها الفنية، ولكني عندما عدت كانت نجمة كبيرة والجمهور يعرف أنها شخصية شديدة جدًا، وعندما تحب أحد لابد أن تحل له كل مشاكله».

عمر الشريف عانى من «آلزهايمر» قبل وفاته

عانى الفنان عمر الشريف من مرض الزهايمر، لدرجة أنه لم يتذكر أفلامه الشهيرة التي جسد فيها مجموعة كبيرة من أدواره الرائعة، حيث كشف طارق الشريف عن إصابة والده بمرض الزهايمر منذ 3 سنوات قبل رحيله، وأن حالته الصحية لا تتحسن بل تسوء.

وأشار طارق خلال تصريحات سابقة له، أن والده يدرك تماماً أنه ممثل، لكنه لا يتذكر الأفلام التي شارك بها، ولماذا يوجه الجمهور التحية له، معتقدًا أنهم أصدقاء قدامى، لكنه نسى أسمائهم، في حين أنهم مجرد معجبين لا تربطهم به أي علاقة سوى فنه الجميل.

إصابة محمود ياسين

أكدت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين عن إصابته بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أن حالته جيدة ولا تتدهور مثلما يدعي البعض، كما لفتت أن الأسرة تتعامل مع الحالة بمنتهى الوعي منذ بدايتها في عام 2014.

وأضافت شهيرة خلال تصريحات سابقة لها، للإعلامي وائل الأبراشي، أن الفنان محمود ياسين كان يتمتع بصحة جيدة بوجه عام، لكنه ينسى الكثير من الأشخاص والأحداث.

إصابة ماجدة الصباحي

كشفت غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، عن إصابة والدتها بمرض الزهايمر، وهو الأمر الذي جعل ابنتها أن تتخذ القرار في تقديم طلب وصايا على ممتلكاتها وإدارتها بدلا من والدتها، خاصة عدم تذكرها للأحداث والأماكن والأشخاص.