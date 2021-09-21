النائب العام ينعى المشير حسين طنطاوي

ينعي المستشار النائب العام، رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من خُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.

النائب العام ينعي المشير حسين طنطاوي

ويعرب المستشار النائب العام» باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.