مذيعة القناة الأولى تستبدل زيها الأبيض بآخر أسود عقب إعلان رحيل المشير طنطاوي

حرصت الإعلامية جومانا ماهر، على استبدال ملابسها البيضاء بأخرى سوداء، وذلك عقب إذاعة خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، خلال حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

وبدأت جومانا حلقة اليوم مرتدية ملابس بيضاء، إلا أنها استبدلتها بأخرى سوداء بعد أحد الفواصل الإعلانية للحلقة، بعدما أذاع التلفزيون المصري نبأ وفاة المشير طنطاوي.

وغيب الموت المشير حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973.

وتولى المشير طنطاوي عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة (1991-2012)، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

ويعتبر المشير محمد حسين طنطاوي، أحد أبناء حي عابدين الشعبي لأسرة نوبية، وُلد في 31 أكتوبر 1935، وعاش فيها فترة الصبا والدراسة، لينمو في ذهنه حلم الالتحاق بالكلية الحربية، وهو ما جرى ليتخرج فيها في الأول من أبريل عام 1956، أي منذ نحو 65 عاما، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة أكثر من نصف قرن، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف الجيش المصري، وتحديدا لمدة 56 عاما.

وخاض القائد التاريخي للجيش المصري 5 حروب نظامية إبان فترة خدمته في الجيش المصري، فبعد تخرجه وانضمامه رسميا للخدمة في صفوف القوات المسلحة، كانت من أولى مهامه ضمن تكليفات القيادة السياسية والعسكرية لمصر في هذا البلاد لرجال قواتنا المسلحة مواجهة «العدوان الثلاثي» على مصر، حين كان قائدا لفصيلة مشاة، ثم شارك في حرب يونيو 1967 كقائد لـ«سرية مشاة».