عقوبة تسريب البيانات الشخصية.. غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه

يشكو العديد من المواطنين من تسريب بياناتهم الشخصية من قِبل بعض الأشخاص الذين يستخدمون هذه الوسيلة لابتزازهم وإخضاعهم لتنفيذ أي شيء يطلبونه منهم، ولكن جاء قانون الحماية الشخصية لنجدتهم، الذي وضع عقوبة لهؤلاء الأشخاص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

لا يجوز جمع البيانات الشخصية لأي شخص أو الإفصاح عنها

وتقدم «الوطن»، لقرائها عقوبة تسريب البيانات الشخصية، وفقًا لقانون الحماية الشخصية الذي يحمل رقم 151 لسنة 2020، حيث ينص القانون على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية الخاصة بأي شخص أو الإفصاح عنها وإفشائها، تحت أي وسيلة من الوسائل، إلا بأخذ موافقة بشكل صريح من الشخص صاحب هذه البيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا بتداول هذه البيانات.

السجن وغرامة مالية عقوبة استخدام البيانات الشخصية

كما يتم معاقبة الشخص الذي يستخدم البيانات الشخصية لتهديد آخر، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز5 ملايين جنيه، وفي بعض الأحوال تكون بالعقوبتين، لكل شخص يستخدم البيانات الشخصية لغيره أو جمعها، أو تداولها، أو إفشائها، أو تخزينها، أوحفظها دون موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها.

والشخص المعني بالبيانات يكون له الحق في السماح للآخر بمعرفة بياناته الشخصية الخاصة به والموجودة لديه، والاحتفاظ بها ومعالجتها، بالإضافة للإطلاع عليها والوصول إليها والحصول عليها ومعالجتها، تصحيحها أو تعديلها، وأيضا من حقه العدول عن موافقته السابقة في الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو محوها أون تحديثها.