السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة 4 آخرين في تقليد العملات الورقية

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد بدر السبكي، اليوم، بالسجن 3 سنوات للمتهم «سيد. ع» سائق، في اتهامه وآخرين، بحيازة عملات ورقية مقلدة بقصد الترويج، من فئتي المائة والخمسة دولارات أمريكية، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة.

كما قضت ببراءة كل من «عمار. م» سائق، و«السيد. أ» مدرب كرة قدم، و«صالح. م» مدرب كرة قدم، و«سوسن. ح» حاصلة على ماجستير.

محاكمة جنائية

واتهمت النيابة العامة كلا من سيد ع، وعمار م، والسيد أ، وصالح م، وسوسن ح، بأنهم بتاريخ 28 ديسمبر 2020، بدائرة مركز منشأة القناطر حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد، من فئتي المائة والخمسة دولارات أمريكية، بإجمالي مبلغ ألف وأربعة وتسعين ورقة من الفئة الأولى، وأربع وعشرين ورقة من الفئة الثانية، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

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وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة تداول العملات الورقية المقلدة، حيث تمكنت من قبل من ضبط عاطل لمزاولة نشاط إجرامي في مجال ترويج العملات الورقية الوطنية المقلدة، بالإسكندرية، وبحوزته متحصلات ترويج العملة المقلدة منها 3400 جنيه فئة 200 جنيه مُقلدة، و5000 جنيه عملات ورقية سليمة.

وأسفرت تحريات الضباط، حينها عن قيام المتهم «محمد. أ. ع»، 45 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال ترويج العملات الورقية المحلية المقلدة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبطه، وبحوزته «جهاز طباعة، ومسحوق بودرة، و4 زجاجات حبر، ومجموعة من أوراق خاصة بطباعة الأوراق المالية، و16 سرنجة حقن تُستخدم في حقن الحبارات، و6 حبارات ليزر ألوان، وبصامة ورول حديدي، وأسلحة بيضاء كتر، و3400 جنيه فئة 200 جنيه مُقلدة - 5000 جنيه، عملات ورقية سليمة».