شذى تطرح أحدث أغنياتها «اشتغالة ولا لأ» (فيديو)

طرحت الفنانة شذى أحدث أغنياتها «اشتغالة ولا لأ»، اليوم الثلاثاء، عبر قناة كاسيت على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، والإذاعات المختلفة.

«اشتغالة ولا لأ» كلمات وألحان عزيز الشافعي

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو وهندسة صوتية لمحمد صلاح.

آخر أغنيات شذى كانت مقلوبة حياتي

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية «مقلوبة حياتي»، وهي من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

يذكر أن شذى بدأت في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات، تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد في بيان، بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

شذى تكشف عن سبب ابتعادها خلال الفترة الماضية

أما الفنانة شذى فقد كشفت خلال اللقاء بأن سبب ابتعادها الفني طيلة السنوات الماضية كانت بسبب الظروف العامة بالبلاد وكذلك الخاصة التى تعرضت لها، موضحة أن والديها توفيا خلال عامين، بالإضافة إلى قيام الثورات العربية وثورتي 25 يناير و30 يونيو بالإضافة لجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال شذى، كان من خلال طرح أغنية سنجل بعنوان «أجمل أوقات»، وطرحتها عام 2019، من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.