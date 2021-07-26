شذى لمنتقدي عودة رامي صبري للعمل: محدش بيحس بالوجع غير أصحابه

دافعت المطربة شذى عن زميلها المطرب رامي صبري بعد الهجوم الذي تعرض له نتيجة إعلانه العودة للعمل بعد أيام من وفاة شقيقه.

وكتب شذى عبر «فيس بوك»: «بالصدفة شفت تعليقات على أن رامي صبري هيرجع يغني تاني، ولقيت قد إيه فيه كمية ناس أقل لفظ يتقال عليها تقرف، ولأني اتعرضت للموقف ده قبل كده، وهيا هيا نفس الانتقادات وقت وفاة أمي أو وفاة أبويا، أحب بس أقول لكل واحد قاعد يقيم ويحدد وهو أو هي أساسا ميخصهاش الموضوع من قريب أو من بعيد، إنك لو من معجبين فنان ده ميديش حد الحق أنك تصدر الأحكام على حياته، عندكم الأغاني قيموها من هنا لبكرة حبوها متحبوهاش ده حقكم طبعا، بس يرجع يشتغل ولا ميشتغلش دي بتاعته هو كل اللي تتمنوه من ربنا متتحطوش في مكانه».

وأضافت المطربة: «اللي ميرضيش فعلا ربنا إن يبقى فيه بيوت مسؤولة من الفنان اللي في بعض الناس تدخل تهبدوا كلمتين، وتروح تعيش حياتها وطظ في إحساسه وميهمهاش اللي وراه دول ميدخلوش دخل ليهم ولأسرهم، الفنان مش بطوله على فكرة.. نصيحة لوجه الله الوجع محدش بيحس بيه غير أصحابه، فكفاية إصدار أحكام وقرف لأن أي حد فينا بقا الغناء بالنسبة لي شغل زييه زي اللي بيشتغل في بنك ولا في مستشفى مهنة يعني، وباب رزق بتدخل دخل مش مجرد هواية».

وتابعت: «فيه بيوت ناس مفتوحة والتزامات عند كل واحد فينا عموما يعني لما تصرفوا علينا تبقوا تقولوا لينا الصح من الغلط، وإيه ينفع وإنه مينفعش وأساسًا ربنا يعين ،كل واحد عندوا مصيبه وضاغط على نفسه ينزل شغل وهو من جواه أصلا بيموت.

واختتمت «للناس الحشرية والسخيفة مناخيركوا في وشكوا استخدموها مفيدة جدا متحشروهاش في حياه الناس.. ملحوظة إحنا اللي أساسا بنقنع رامي ينزل شغله علشان يطلع من الحالة اللي فيها وعلشان الحزن مبيرجعش غاليين أصلا».

رامي صبري يعلن استئناف نشاطه الفني

وأعلن رامي صبري، عودته لاستئناف نشاطه الفني، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من أول أغسطس 2021، وأسف جدًا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد، اللهم أمين، الزعل جوة القلب والحياة هتمشي».