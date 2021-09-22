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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-9-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
02:17 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

تعد مواقيت الصلاة من الأمور التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي، خاصة أنها تتغير بشكل طفيف يوميًا بسبب تغير حركة الشمس، وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:16

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:20

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 07:15

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:16

أذان الظهر:  11:49

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:19

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:15

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 03:14

أذان المغرب: 05:51

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة اليوم في المدن العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في المدن العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:26

أذان الظهر: 01:00

أذان العصر: 04:27

أذان المغرب 07:04

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 12:12

أذان العصر: 09:38

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:53

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء: 07:47

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