سمية درويش تحيي حفل افتتاح مهرجان «إيجي فاشون» في دورته السادسة

أعلنت إدارة مهرجان إيجي فاشون، مشاركة المطربة سمية درويش في الدورة السادسة للمهرجان، وإحياء حفل الافتتاح للمهرجان الخميس المقبل.

يذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش أغنية «الراجل الشرقي» كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أسامة عبد الهادي، من إخراج نبيل مكاوي.

حليمة بولند تُقدم حفل إيجي فاشون

ومن المقرر أن تقدم الحفل الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة وتكريمهم، منهم المخرج القدير مجدى أبو عميرة، الملحن حلمى بكر، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان محمد عبد الحافظ، الفنانة مروة، الفنانه إيناس النجار، الفنانة سوار، وغيرهم من نجوم الفن ونجوم الاعلام.

العزبي: مفاجآت عديدة بدورة هذا العام

وقال أحمد العزبي رئيس مهرجان إيجي فاشون، إن الدورة السادسة ستكون استثنائية، حيث يشارك فيها عدد كبير من نجوم الفاشون وخبراء التجميل بالدول العربية من جميع أنحاء الوطن العربي، ويوجد مفاجآت كثيرة بهذه الدورة.

وأكد العزبي أن مهرجان إيجى فاشون سيقام في أحد الفنادق الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وسيكرم على هامشه عدد من مصممي الأزياء وخبراء التجميل وكبار نجوم الفن والإعلام، في مصر والدول العربية.

مشاركون في الحفل

ومن المقرر أن يشارك في الحفل، مصممو الأزياء، مصممة الازياء السعودية سناء ابو حجر مصممة الازياء السعودية نشوى على، مصممة الازياء السعودية منيرة المالكى، مصممة الازياء المغربية سميرة الإبراهيمي، مصممة الازياء الفنلندية جيجى منيب، مصممة الازياء السودانية هبه البشير، مصممة الازياء الفلسطنية امتياز أبو عواد، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء المصرية مادونا عادل، مصمم الأزياء المصرى ضياء مزيد، مصمم الأزياء السورى محمد دمشقى، مصممة الازياء المصرية هبه اشيك، خبيرة التجميل السعودية صابرين الجهنى، خبيرة التجميل فاطمة الجهنى، مصففة الشعر أمل العماري،خبيرة التجميل هنوشه إستايل.

جدير بالذكر، أن المهرجان قدمه على مدار المواسم السابقة عدد من نجوم الإعلام، أبرزهم الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية رزان مغربي، الإعلامية ميار الببلاوي، والإعلامي كريم أسامة.