المخرج مجدي أبو عميرة ناعيا هادي الجيار: الأخلاق كانت دستور حياته

حرص المخرج مجدي أبو عميرة، على تقديم عزائه في وفاة الفنان الراحل هادي الجيار، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع مرض كورونا المستجد، قائلا «بنعزي أنفسنا ونعزي الجمهور المصري والعربي، في وفاة نجم كبير وفنان أصيل، كان له من اسمه نصيب، فقد كان هادي وهو هادي فعلا».

ولفت أبو عميرة، إلى أن الأخلاق كانت دستور حياة هذا الفنان عن حق، موضحا أنه تعاون معه فنيا في أكثر من عمل، لكن أبرزها كان مسلسل «المال والبنون»، بجزئيه الأول والثاني الذي جسد به شخصية «منعم الضو»، مؤكدا أنه قدم تلك الشخصية بحرفية شديدة واقتدار.

مجدي أبو عميرة: استطاع أن يفرض نفسه كممثل من العيار الثقيل

وأضاف «أبو عميرة»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأحد، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، «رغم تواجد كوكبة كبيرة من النجوم في بطولة هذا المسلسل، إلا أن الجيار استطاع أن يفرض نفسه كممثل من العيار الثقيل بينهم».

وتابع المخرج القدير، أذكر له أيضا شخصيته بمسلسل «الضوء الشارد»، الذي جسد به للمرة الأول شخصية صعيدي خفيف الظل، «وقدمه بشكل رائع»، وعمل أيضا معي في «السيرة الهلالية»، بجزئيها الأول والثاني، لافتا إلى أنه قدم أيضا مسلسلات أخرى هامة لم يتعاونا فيها كـ«سوق العصر».

مجدي أبو عميرة: هادي الجيار كان دائم التحذير من كورونا

وأكمل، «المتابع لحساب الفنان الراحل على فيسبوك، سيجد أنه كان دائم التحذير من وباء كورونا، ويحث الجميع على الإجراءات الوقائية، لكن القدر لا مفر منه»، كاشفا أنه كان يعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة وتجاوزها، ثم حدثت له مشكلة صحية أخرى، في الفترة الأخيرة، ومع إصابته بكورونا انتهى الأمر لدرجة أنه كتب على صفحته «ضربتني الكورونا».