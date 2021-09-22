جامعة اليمامة السعودية تحتفي بانضمام سحر نصر لهيئة التدريس

احتفت جامعة اليمامة بالمملكة العربية السعودية، بانضمام الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، للتدريس في الجامعة، كأستاذ الإدارة المرتبط بكلية إدارة الأعمال.

ونشرت الجامعة عبر صفحتها على موقع تويتر، صورة لسحر نصر وكتبت: «الدراسة على أيدي خبراء دوليّين رفيعي المستوى تصنع الفرق وتتيح للدارسين الفرصة النادرة للاستفادة من تجاربهم الفريدة».

وزيرة الاستثمار سابقاً

وسحر نصر، هي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً، وتُعد السيدة الثالثة التي تولت وزارة التعاون الدولي بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب 25 عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي خبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت سحر نصر قد تولت منصب وزيرة التعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015، واستمرت في تولي مهام مناصبها الوزارية في وزارة مصطفى مدبولي حتى 22 ديسمبر 2019.

عضوا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري

ومؤخراً أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في أغسطس المالضي قرارا بتعيين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، عضوا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يترأسه شيخ الأزهر.

عضو مجلس إدارة شركة أليانز

أيضاً من بين المناصب التي تولتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، سحر نصر، مؤخراً منصب عضو مجلس إدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، وقالت الشركة الألمانية: إن «نصر» ستساهم بخبراتها الاستثنائية في تعزيز جهود الشركة لتحقيق المزيد من النجاح ومواصلة ريادة القطاع التأميني في مصر، وتأتي تلك الخطوة في إطار الالتزام بتطبيق توجيهات هيئة الرقابة المالية الرامية إلى دمج الكوادر النسائية وتعظيم دور المرأة في المناصب القيادية للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة بشأن تمكين المرأة.

وجدير بالذكر، أن دكتورة سحر نصر شغلت منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي منذ 2017، كما أنها محافظ مصر في مجلس محافظي «البنك الأوروبي للتعمير والتنمية»، هذا وتولت سحر نصر منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً.