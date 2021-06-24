وزيرة الاستثمار تشارك في القمة المصرفية العربية الدولية بإيطاليا

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، اليوم الخميس، في افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، والتي عقدت تحت رعاية ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي بالعاصمة «روما».

ونظم القمة، اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان «استراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: استعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون».

وشارك في القمة، كبار الشخصيات الرسمية والمصرفية والاقتصادية ورؤساء الشركات من البلدان العربية والأوروبية، وممثلو المسؤولين التنفيذيين الكبار في صندوق النقد الدولي «IMF» من بينهم محمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربى، وجوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ووسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، وجوليو سنتيميرو، عضو البرلمان الإيطالي.

دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية

وترأست «نصر» جلسة تحت عنوان «دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء اقتصاد مرن فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وتحدث فيها كل من كريس دى نووسي، المدير العام لمعهد الادخار العالمي والخدمات المصرفية، وماركو كارنيلوس، المستشار السابق لرئيس وزراء ايطاليا، وأسامة بخاري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية بالمملكة العربية السعودية، وأحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، وسارة كيميت، أمينة ائتلاف «نت زيرو» التابع لمبادرة التمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور مارتن بونتزن، مدير البنك الاتحادي الألماني.

دور المصارف العربية والإصلاحات القانونية والتشريعية

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، إلى أهمية دور المصارف العربية والإصلاحات القانونية والتشريعية التي قامت بإجراءها، والتي أدت إلى الصمود تجاه تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في جعلها أسرع الدول نموًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى قصص النجاح التي حققتها مصر في عدة مجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها قطاع الطاقة والتي أشاد بها من قبل البنك الدولي في نجاح مشروع «بنبان» بأسوان للطاقة الشمسية.