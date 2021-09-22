عشرات القتلى من الحوثيين بعد اندلاع مواجهات واسعة مع القوات الحكومية

في ظل المعارك المستمرة بين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من جهة والقوات الحكومية والمقاومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة أخرى في عدد من المحافظات اليمنية، شهدت محافظة مأرب اندلاع مواجهات واسعة مع القوات الحكومية والمقاومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي في عدد من المحافظات اليمنية.

اشتباكات في عدد مأرب ومصرع 50 حوثي

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي اليمن، أنّ أكثر من 50 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، وذلك على خلفية الاشتباكات في جبهة العبدية جنوبي المحافظة والمشجح والكسارة غربها.

تدمير 8 آليات حوثية خلال المواجهات مع القوات الحكومية

وكان العشرات من عناصر ميليشيات حركة أنصار الله الحوثي قتلوا ، فيما جرح آخرون، من جراء اندلاع مواجهات واسعة مع القوات الحكومية والمقاومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وأشارت المصادر العسكرية إلى أنّ المدفعية الحكومية تمكنت من تدمير 8 آليات حوثية خلال الاشتباكات.

مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي

ومن جهته نفذت القوات الحكومية كميناً محكماً في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف استهدفت فيه مجاميع حوثية ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المقاتلين الحوثيين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، وشهدت محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في جبهات بيحان والعين، كما تم تدمير 7 آليات عسكرية تابعة لعناصر الميليشيا المدعومة من إيران، جاء ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة لمساندتها، وسط حالة استنفار كبيرة بين القبائل لمنع توغل المليشيات داخل المحافظة، وذلك بحسب ما أعلنته القوات الحكومية.

مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع حوثية

وفي سياق متصل وقعت خسائر مضاعفة في الأرواح والمعدات العسكرية بالنسبة لمقاتلي الميليشيا في محافظات مأرب والبيضاء وصعدة، وذلك عقب شن مقاتلات التحالف غارات جوية على آليات وتجمعات ومواقع حوثية التي أحدثت دمار كبير في صفوف المقاتلين.