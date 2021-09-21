سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين على إثر غارات لـ«التحالف العربي» على مأرب

قال الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، إن هناك قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين،على إثر غارات شنها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي» على محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت وزارة الدفاع اليمنية، إلى أن غارات «التحالف العربي»، دمرت أيضا آليات تابعة للحوثيين، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبها، أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين بـ الصليف بمحافظة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الخارجية الإماراتية: استمرار هجمات الحوثيين الإرهابية يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن استمرار هجمات الحوثيين الإرهابية يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مجددة تضامن «أبو ظبي» الكامل مع الرياض إزاء الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وكان «التحالف العربي»، أعلن مساء أمس الاثنين، إحباط هجوم وشيك خطط لتنفيذه، الحوثيين، بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر، موضحا في بيان نقلته قناة «الإخبارية» السعودية، أنه قام بتدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين في مياه البحر الأحمر أمام بلدة الصليف غرب اليمن.

واتهم «التحالف العربي»، الحوثيين بانتهاك «اتفاق ستوكهولم» بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة، وفقا لما ذكرته «سبوتنيك».

وفي سياق آخر، وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية السعودية إلى اليونان، أمس الاثنين، للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته اليوم.

ويهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.