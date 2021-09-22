انطلاق مسابقة القرآن الكريم بمشاركة 80 طفلا في مطروح

انطلقت اليوم فاعليات مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها جمعية «الصداقة المصرية»، بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد كبير من الأطفال، حفظة القرآن، تحت رعاية الأزهر الشريف بمنطقة الوعظ بمطروح.

وقال عبدالحميد الهواري، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية بمطروح، إن المسابقة تنظمها الجمعية بشكل سنوي لحفظة القرآن، وتقام على عدة مراحل خلال الأسبوع الجاري.

80 مشاركا في مسابقة القرآن الكريم بمطروح

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، أن المرحلة الأولى من مسابقة القرآن الكريم بالجمعية يشارك بها 80 طفلا من أبناء الجمعية وأبناء مرسى مطروح، وتوجد لجنة تضم 3 أعضاء يديرون المسابقة وهم «الشيخ كارم أنور، والشيخ مختار عبد الموجود، والشيخ عبدالله عبد الحليم»، بدعم من الشيخ عبد اللطيف محمد مدير الدعوة بمنطقة وعظ مطروح.

مراحل مسابقة القرآن الكريم في مطروح

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية بمطروح، على وجود متسابقين آخرين في المسابقة خلال المراحل المقبلة ويتجاوز عدد المتقدمين 100 متسابق في أكثر من مرحلة، وجاري التصفية بين جميع المتسابقين، خلال ثلاثة أيام وسيتم إعلان الفائزين في كل مجموعة.

حفل تكريم للفائزين بمسابقة القرآن في مطروح

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية بمطروح إلى تنظيم حفل لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمختلف المراحل والمجموعات، وتكريمهم في اليوم النهائي للمسابقة، تشجيعا للفائزين، وتحفيزا للأطفال على مواصلة حفظ القرآن خلال الفترة المقبلة.