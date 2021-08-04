عاجل.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة الإعجاز الرباني في القرآن الكريم (النوابغ)الفرع الثالث ( الجانب العلمي والجانب البلاغي واللغوي في القرآن الكريم)، وعددهم 20 فائزا وفائزة والحاصلين على جوائز مالية بقيمة 23.5 ألف جنيه.

مسابقة القرآن الكريم

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد موعد لتكريم الفائزين في مسابقة الإعجاز القرآني في القرآن الكريم، وفيما يلي أسمائهم:

1. علياء قرني جابر أبو حامد - بنى سويف - طالبة - 3000 جنيه

2. ميسا جابر عبده - المنوفية - واعظة بالأوقاف - 2000 جنيه

3. محمد حسن عبدالعظيم حسن - القاهرة - إمام وخطيب بالأوقاف - 1500 جنيه

4. نصر محمد عبد الموجود محمد - القاهرة - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

5. صبري محمد عبده محمد - الشرقية - مفتش متابعة بالأوقاف - 1000 جنيه

6. أسامة شعبان عبدالصبور - قنا - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

7. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية - واعظة بالأوقاف - 1000 جنيه

8. صفاء محمد فؤاد محمد - المنوفية - صيدلانية - 1000 جنيه

9. أحمد عبد الراضي محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

10. منال عبدالمجيد المسلاوي - الجيزة - واعظة بالأوقاف - 1000 جنيه

11. محمود حسن محمود حسن - أسيوط - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

12. محمد موسى واصف حسين - الغربية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

13. السيد سلامة سلامة شاهين - الإسكندرية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

14. أحمد محمد أحمدمحمد - أسوان - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

15. أحمد يونس أحمد غبدالغنى - القاهرة - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

16. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة - واعظة بالأوقاف - 1000 جنيه

17. ناصر سلامة حامد محمود - المنوفية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

18. محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

19. علي محمد متولى عمارة - المنوفية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه

20. محمد علي أبو الوفاء جاد الرب - الأقصر - رئيس قسم المساجد - 1000 جنيه.