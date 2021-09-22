خبير: نمو الشعاب المرجانية مؤشر لنظافة البيئة والتلوث يجعلها تتحجر (فيديو)

قال الدكتور مجدي علام الخبير البيئي، إن تكوين الشعاب المرجانية لا يقع في أي منطقة بالبحار، ولكن هناك خطين عرض تظهر بهما، لافتة إلى أنها تظهر بمساحة محدودة بمناطق معينة على سطح الكرة الأرضية ولا تتواجد في الكثير من مناطق العالم، ولذلك يأتي الأوروبيون والسياح لمصر وللدول التي بها الشعاب المرجانية كي يرونها ويستمتعون بها، مشيرا إلى أن المرجان والشعاب المرجانية ليست صخورا، ولكنها كائنات حية بحرية، وبالتالي التلوث يجعلها تموت وتتحجر، «بنلاقي الشعاب المرجانية مفيش حركة ومفيش ألوان».

الشعاب المرجانية تحقق التوازن للنظام البحري

وأضاف الخبير البيئي خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعاب المرجانية جزء من النظام البحري وتسبب توازنا كبيرا، فيختفي المرجان وتختفي معه كائنات أخرى، موضحا أن الشكل الجميل والخلاب للشعاب المرجانية لا يتوافر في الكثير من المناطق، ولذلك يأتي السائح من أقصى الشمال بروسيا وأماكن أخرى ليرى هذه الكائنات، فالشعاب المرجانية تكون حاضنة لكائنات أخرى صغيرة غير مرئية وتشكل جزء توازن البيئة البحرية، ووجوده مهم.

اختفاء الشعاب المرجانية مؤشر للتلوث

وشرح الخبير البيئي أن اختفاء الشعاب المرجانية هو مؤشر للتلوث، فبمجرد ظهور التلوث يختفي هذا الكائن، لأنه مرتبط بأشعة الشمس وشفافية المياه، «كل ما المياه تبقى نقية وشفافة وآشعة المياه تصل لمساحات كبيرة وعمق أكبر كل ماهذا الكائن يكون في حالة ازدهار»، مشددا على أن الاعتداء على البيئة الساحلية الشاطئية مشكلة كبيرة لأن الشعاب المرجانية هي مؤشرات البيئة السليمة، ففي حال انتشارها ونموها تكون البيئة سليمة، ولكن في حال التلوث تتحول إلى صخور.