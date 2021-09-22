بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة «مدبولي»

بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء يستعرض تطورات تلقي اللقاحات خلال اجتماع الحكومة اليوم

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات تلقي اللقاحات، وحملات تشجيع المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، وموقف التصنيع المحلي للقاحات، والكميات الواردة من الخارج.

ومن المُقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أيضا خلال الاجتماع تطورات الوضع الوبائي لكورونا خلال الأيام القليلة الماضية، واستعدادات مواجهة الزيادات المحتملة في الإصابات بالفيروس خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي يُتابع استعدادات بدء الدراسة وتطورات «أهلاً مدارس» أثناء الاجتماع

وكذلك يتابع رئيس الوزراء، استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وتطورات معرض «أهلا مدارس»، الذي يعرض المستلزمات الدراسية لأولياء الأمور بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 50%.