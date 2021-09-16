مدبولي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي.. ويؤكد دعم مصر لبغداد

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي. حضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية.

كما حضر من الجانب العراقي الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية بالبرلمان العراقي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على دعم مصر الراسخ للعراق، الذي تم ترجمته من خلال الزيارتين الرئاسيتين اللتين قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس حجم اهتمام مصر بالتعاون مع العراق الشقيق.

مدبولي: مصر تساند جهود الحكومة العراقية في التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بما ينعكس على المواطن العراقي

وجدد رئيس الوزراء، الإعراب عن دعم مصر للعراق في حربه ضد الإرهاب، مؤكدا أن مصر تساند جهود الحكومة العراقية في التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، بما ينعكس على المواطن العراقي.

كما أشاد مدبولي بعلاقات الود والأخوة التي تربط مصر والعراق، التي تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى زيارته لبغداد العام الماضي، التي تم خلالها التوافق على عدد من المشروعات التنموية المشتركة، فضلا عن آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، التي ستمثل آلية فعالة لتنفيذ المشروعات.

رئيس مجلس النواب العراقي يعرب عن تقديره الكبير لمصر

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن رئيس مجلس النواب العراقي، أعرب عن تقديره الكبير لمصر، مشيدا بمواقف القيادة السياسية المصرية تجاه دعم قضايا العراق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وما تضمنته من رسائل قوية بدعم وحدة العراق وسيادته.

كما أثنى على نتائج المقابلات التي أجراها مع كبار المسؤولين المصريين خلال زيارته الجارية لمصر، معربا عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد توطيدا لعلاقات التعاون مع مصر.

الحلبوسى: البرلمان العراقي سوف يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة للتعاون الثنائي من خلال تضمين مخصصات تلك المشروعات في قانون الموازنة

كما أكد الحلبوسي، على أهمية الزيارات المتبادلة التي أجراها مسؤولو البلدين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي سوف يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة للتعاون الثنائي، من خلال تضمين مخصصات تلك المشروعات في قانون الموازنة.

وفي ختام المقابلة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيوجه وزير الإسكان بالقيام بزيارة إلى بغداد مع مسؤولي الشركات المعنية، من أجل الاتفاق على مزيد من المشروعات التى يمكن تنفيذها من خلال آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، وحتى يتم تضمينها في موازنة العراق للعام المقبل.