موقعان للخدمات الإلكترونية للمواطنين.. أحدهما لـ«التموين» فقط والآخر لـ49 خدمة

بعد قرار الحكومة المصرية بإدخال التحول الرقمي في التعاملات الخاصة بالمواطنين في جميع أجهزة الدولة الخدمية؛ لتوفير أفضل الحلول والمنتجات التكنولوجية التي تخدم توجه الدولة في تطبيق مفهوم «الجمهورية الجديدة».

تقدم الدولة الخدمات الرقمية للمواطنين، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة دعم مصر، على أن تكون أدوات ونظم تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات هي العامل المشترك في كل ما يتم إتاحته من خدمات حكومية سواء في خدمات النقل أو الطرق أو الإسكان أو الصناعة أو الزراعة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية قوية تتحمل أعباء هذا التغير نحو نهضة وتنمية المجتمع المصري.

في هذا الصدد، قال مصدر حكومي، إنه يوجد موقعين تابعين للحكومة المصرية للخدمات الإلكترونية للمواطنين، وهما بوابة مصر الرقمية وبوابة دعم مصر، يستطيع المواطن من خلالهما إنهاء خدماته المختلفة.

بوابة مصر الرقمية تشتمل على 49 خدمة حكومية

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موقع بوابة مصر الرقمية يشتمل على أكثر من 49 خدمة حكومية، منها الأحوال المدنية والتموين والتوثيق و«مركباتي» والشهر العقاري والسجل التجاري والمحاكم والضرائب العقارية وخدمات القضايا والتأمين الاجتماعي.

وأوضح أن «بوابة دعم مصر» مخصصة فقط للخدمات التموينية وبطاقات التموين.

أرشفة كل الأوراق الحكومية إلى إلكترونية

وأكد المصدر، أن اتجاه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، تحويل كافة خدمات المواطنين إلى خدمات إلكترونية، وذلك مع بداية نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأرشفة الأوراق الحكومية إلى الكترونية؛ لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية.

وأشار إلى التعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.