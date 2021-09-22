ليتوانيا تدعو مواطنيها للتخلص من الهواتف الصينية: بها برامج مراقبة

حذرت وزارة الدفاع الليتوانية المستهلكين من شراء الهواتف المحمولة الصينية، ونصحت المواطنين بالتخلص من الهواتف المحمولة الصينية التي لديهم الآن، بعد تقرير حكومي أكد أن الأجهزة الصينية تحتوي على قدرات رقابة مدمجة.

الهواتف الرائدة التي جرى بيعها في أوروبا من قبل شركة Xiaomi Corp (1810.HK) العملاقة للهواتف الذكية في الصين، لديها قدرة مضمنة على اكتشاف ومراقبة منظمات مثل "Free Tibet" أو "تحيا استقلال تايوان" أو "حركة الديمقراطية" ، التي تديرها الدولة في ليتوانيا.

الأجهزة الصينية لديها قدرة على التشغيل عن بعد

قال المركز الوطني للأمن السيبراني بوزارة الدفاع في التقرير، إن هذه القدرات في برنامج هاتف Xiaomi Mi 10T 5G قد تم إيقاف تشغيلها لـ "منطقة الاتحاد الأوروبي" ، ولكن يمكن تشغيلها عن بُعد في أي وقت.

وقال نائب وزير الدفاع مارجريس أبوكيفيسيوس للصحفيين في تقديم التقرير: "توصيتنا هي عدم شراء هواتف صينية جديدة والتخلص من تلك التي تم شراؤها بالفعل بأسرع ما يمكن بشكل معقول".

توتر العلاقات بين ليتوانيا والصين

وتوترت العلاقات بين ليتوانيا والصين في الآونة الأخيرة. وطالبت الصين الشهر الماضي ليتوانيا بسحب سفيرها في بكين، وقالت إنها ستستدعي مبعوثها إلى فيلنيوس بعد أن أعلنت تايوان أن يكون لها مكتب تمثيل في ليتوانيا.

تستخدم البعثات التايوانية في أوروبا والولايات المتحدة اسم مدينة تايبيه، متجنبة الإشارة إلى الجزيرة نفسها، التي تدعي الصين أنها أراضيها.

تحدث مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، إلى رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت الأسبوع الماضي وشدد على دعم بلادها في مواجهة ضغوط الصين.

وقال التقرير إن قائمة المنظمات التي يمكن أن تخضع للرقابة من قبل تطبيقات نظام هاتف Xiaomi، بما في ذلك متصفح الإنترنت الافتراضي، تتضمن حاليًا 449 شعار باللغة الصينية ويجري تحديثها باستمرار.

وقال المركز في التقرير، "هذا مهم ليس فقط لليتوانيا ولكن لجميع الدول التي تستخدم معدات Xiaomi".