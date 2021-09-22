أبرز محطات حياة الفنان يوسف عيد في ذكرى رحيله السابعة

تمر اليوم الذكرى السابعة على وفاة الفنان يوسف عيد، حيث رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2014، عن عمر ناهز 66 عاما، إثر نوبة قلبية حادة، ولكن رغم رحيله إلا أنا مشاهده حتى الآن عالقة في وجدان الجمهور، خاصة بعد استطاعته سرق قلوب متابعيه عن طريق نبرة صوته المميزة وأسلوبه الساخر.

أبرز المحطات في حياة يوسف عيد

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات الفاصلة في حياة الفنان الراحل يوسف عيد.

استطاع الفنان يوسف عيد رغم وقوفه بجانب عمالقة الفن أن يخلق لنفسه وجدانا لدى الجمهور من خلال عباراته الكوميدية التي يرددها، مثل: «الأستاذ زكريا الدرديري، مدرس رياضيات وفرنساوي، على ما يجيبوا مدرس فرنساوي»، كانت هذه العبارة من أشهر عبارات الفنان الراحل يوسف عيد، حيث قالها في فيلم «الناظر»، بطولة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وحسن حسني، كما قال عبارة يتذكرها الجمهور دائما ويضحكون عليها في فيلم «جعلتني مجرما»، بطولة الفنان أحمد حلمي، وغادة عادل، «أضربك فين مفيش في وشك مكان».

بدايات يوسف عيد مع الفن

ولكن من هو الفنان الراحل يوسف عيد، هو ممثل مصري وُلد بحي الجمالية عام 1948، التحق بالمعهد الأزهري، وحصل على الثانوية الأزهرية، ولكن لحبه في التمثيل، أخذ يبحث عن طريق يسلكه ليدخل إلى الساحة الفنية، لتكون أولى بداياته مع الفن من خلال المسرح، حيث شارك في مسرحية «نحن لا نحب الكوسا»، كما حصل على دور صغير في فيلم «شقة في وسط البلد»، لتتوالى بعدها مشاركته في العديد من الأفلام، ولكنه شهرته جاءت من خلال أدواره الكوميدية الصغيرة، وتنوعت مسيرته الفنية بعد ذلك بين السينما والتليفزيون والمسرح.

يوسف عيد يشارك عمالقة الفن

شارك الفنان يوسف عيد خلال مشواره الفني، بجانب العديد من كبار النجوم، مثل علاء ولي الدين، أحمد زكي، عادل إمام، لبلبة، يوسف شعبان، ليلى علوي، شريهان، يسرا، نادية الجندي، أحمد حلمي، أشرف عبد الغني، سامح حسين، محمد هنيدي، وغيرهم من النجوم الآخرين.

أزمات عانى منها الفنان يوسف عيد

رغم نجاحه الكبير الذي استطاع تحقيقه، إلا أنه عانى من أزمات عديدة، فمنها أزمة المرتبات اليومية، فكان بعض المنتجين لا يعطوه أجره كاملاً، ولكنهم يتعاملون معه باليومية، ونتيجة لحبه للفن كان يقبل بذلك.

عانى أيضاً من أزمة أخرى وهي ضعف الرؤيا بعينه، وأجرى عملية لإزالة «المياه البيضاء» بعينه بنجاح، ومكث في المنزل لأسبوعين، ما جعله يعتذر عن بعض أعماله.

آخر ظهور للفنان يوسف عيد قبل وفاته

شارك الفنان يوسف عيد، في فيلم «عمر وسلوى»، عام 2014، مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بوسي، محمود الليثي، سعد الصغير، شيما الحاج، من إخراج تامر بسيوني، وتأليف سيد السبكي، ليختتم بهذا الفيلم مسيرته الفنية الرائعة.