تكثيف أعمال لجان تقنين أملاك الدولة بمحافظة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال لجان تسعير أملاك الدولة على مستوى مراكز وقرى المحافظة وتسريع وتيرة العمل لإنهاء ملف التقنين، لافتا إلى أن الملف يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى المحافظة تعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين.

السكرتير المساعد يتابع لجنة تسعير الأراضي بمركز أسيوط

وفي سياق متصل، تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير مساعد المحافظة، أعمال اللجان المُشكلة لتسعير الأراضي بمركز أسيوط، وتم تنفيذ بعض المعاينات على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين لوضع اليد بقرية «إسكندرية التحرير»، لتحديد الأسعار العادلة لها وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعبدالباقي سيد رئيس الوحدة المحلية لقرية اسكندرية التحرير، ولجنة أملاك الدولة بالقرية ومسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.

وأشار «أبوكريشة»، إلى استمرار متابعة أعمال اللجان ومراجعة أسعار الأراضي تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتفعيل منظومة التقنين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.