محافظ أسيوط يناقش جهود منظومة تقنين "أملاك الدولة"

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا، اليوم، لمناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين ومتابعة عمل لجنة تسعير أراضي أملاك الدولة، فضلًا عن تكثيف الجهود لتحصيل الإيرادات بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" بناءاً على القوانين والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقاً للقانون.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء، وسيد عبدالله، مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أملاك الدولة ومراحل العمل، وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها كما استعرض الموقف الحالي بجميع المراكز.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات لتسهيل عمل لجان التسعير والبت ونهو العقود تمهيدًا لتسليمها لأصحابها مشدداً على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والإنتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة في هذا الشأن موضحاً ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لضمان دقة وسرعة الإنجاز وأداء العمل بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع ناقش تكثيف الجهود المبذولة لتحصيل الإيرادات بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تنفيذ خطة لتعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشددًا على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المشروعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم وضرورة .