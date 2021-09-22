ماونتن فيو.. 7 مليارات جنيه مبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي وشراكات حكومية

عام استثنائي لشركة ماونتن فيو، تحتفل فيه الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بمرور 15 عاما على دخولها الى السوق العقاري المصري، الذي كان على موعد مع نقلة نوعية من خلال المفاهيم الجديدة التي أدخلتها ماونتن فيو على صناعة العقار في مصر مدفوعة بريادتها على مستوى الهندسة المعمارية المبتكرة، وتطبيق علم السعادة في مشروعاتها المختلفة وترجمتها إلى واقع ملموس.

التميز والابتكار عنوان ماونتن فيو وريادة حقيقية لمفهوم علم السعادة في العقارات

مشروعات "ماونتن فيو" تحمل معان كثيرة لمفهوم الحياة العصرية الحديثة، ليمتزج الابتكار والأصالة في مجتمعات متكاملة مصممة ومنفذة على مستوى عالمي لتصبح الوجهة العقارية المفضلة لكل من يبحث عن أكثر من مجرد سكن، تأكيدًا على شعار ماونتن فيو" إعمار الأرض واسعاد من حولنا" والتي تترجم رؤية الشركة المتميزة للعقارات في مصر.

تقدم ماونتن فيو سجلا حافلا بالإنجازات التي تثبت قواعد الشركة، حيث أن ماونتن فيو من ال 5 شركات الرائدة للتطوير العقاري في مصر، من خلال تطوير 15 مشروعا على مساحة 2227 فدان في أكثر قطاعات القاهرة الكبرى حيوية وجذبا للاستثمار، من الشرق الى الغرب، ففي غرب القاهرة تتميز ماونتن فيو بمدينة السادس من أكتوبر بأربع مشاريع وهم "آي سيتي" و"تشيل اوت بارك" و"ماونتن فيو جيزة بلاتو" و "أكتوبر بارك" حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية حوالي 17 ألف وحدة على إجمالي مساحة 800 فدان. أما فى شرق القاهرة، تحتل ماونتن فيو صدارة التجمع الخامس بمشروعات "آي سيتي" و"ماونتن فيو1 و2" و"ماونتن فيو هايد بارك" و"ماونتن فيو Executive Residence" بعدد وحدات يصل الي 32 ألف وحدة سكنية على مساحة 800 فدان، كما تتوسع محفظة أراضي ماونتن فيو الي ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتضم "ماونتن فيو راس الحكمة"، ومنها الى البحر الأحمر، مشروع "ماونتن فيو السخنة" 1 و2، لتحقق ماونتن فيو مبيعات استثنائية في النصف الأول من 2021 وصلت قيمتها الى 7 مليارات جنيه.

هذا الي جانب مشروعها الإداري “Heartwork” المبني على علم السعادة ليمكن أصحاب الأعمال الكبيرة والناشئة من الاستفادة بالعديد من الخصائص المميزة لتستمتع كل شركة بخصوصيتها المطلقة وخصوصية موظفيها مع توفير مدخل وجراج خاص فضلًا عن التصميم الخاص بكل علامة تجارية على حدة داخل مرحلة HQ500.

ضمن إطار خلق مجتمعات متكاملة لعملائها الذي يبلغ عددهم 14,000 عميل يمثلون ما يقرب من 4,000 أسرة، تقدم ماونتن فيو برامج تنموية مختلفة للشباب من كافة الأعمار في مجتمعاتها وساكنيها مثل “Youth Development Program” فهو برنامج لتنمية مهارتهم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات فقد تم تطبيق هذا البرنامج بنجاح في "ماونتن فيو راس الحكمة" حيث ساهم في الاستفادة من وقت الشباب فى فترة الصيف الكثير وأيضاً برنامج “Cultural Experience” الذي يهدف الي تعزيز مفهوم الثقافة المصرية بشكل أفضل والمساهمة للفعاليات البناءة بهدف التنمية الشاملة.

كما شهد افتتاح المرحلة الأولي من مشروع الشركة الرائد بالتجمع الخامس "اى سيتى" حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن المشروع هو ثمرة التعاون والشراكة الناجحة مع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وتحديدا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فهو يعد طفرة في القطاع العقاري لتوفيره تجربة غير مسبوقة ومفهوم مختلف للحياة المعاصرة.

وأبرمت ماونتن فيو العديد من الشراكات الدولية، فقد تعاقدت مع شركة "هواوي تكنولوجيز" لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية بمشروع "أي سيتي" التجمع الخامس لإنشاء مراكز البيانات الجاهزة، وهو مركز ضخم موصل بإنترنت فائق السرعة، يتكون من غرفة تحكم مركزية، وكاميرات، وبوابات في جميع أنحاء المشروع لتوفير الخصوصية والأمان للعملاء، لرفع مستوى الراحة لجميع السكان، وتفعيل إنترنت الأشياء‏، لإتاحة التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها عبر بروتوكول الإنترنت، هذا الى جانب، تعاقد الشركة مع "شركة إنتركونتيننتال جروب" من أجل إدارة وتشغيل الشقق الفندقية بالمشروع.

كما تعاقدت ماونتن فيو مع الأفضل في العالم من حيث المعرفة بعلم السعادة في بيئة العمل وهي شركة DH Happiness وشركة Callison RTKL، إحدى أكبر شركات التصميمات الهندسية والاستشارية العالمية، لضمان تطبيق المعايير والمفاهيم الدولية في احدث مشاريع الشركة ومن ضمنها مشروعها الإداري “HeartWork” في أي سيتي، الذي يقدم مفهوم جديد ومختلف عن بيئة العمل .

جدير بالذكر أن أطلقت الشركة مؤخراً مرحلة جديدة "لاجون بيتش بارك" في أي سيتي التجمع الخامس والتي تم طرحها للبيع خلال أغسطس 2021 لتقدم ماونتن فيو من خلالها تجربة عصرية، على مساحة 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 متر مربع، بالإضافة إلى لاجون تصلح للعديد من الأنشطة والرياضات المائية الاستثنائية تتاح طوال العام لأول مرة في القاهرة؛ بما يحقق لملاك الوحدات إطلالة مميزة على منطقة أشبه بالمناطق الشاطئية، ولاستمتاع السكان بالهدوء في قلب التجمع الخامس. وتعتزم الشركة في الفترة المقبلة من العام الحالي إطلاق مرحلة جديدة في "أي سيتي" السادس من أكتوبر استكمالا لما شهدته من نجاح في "أي سيتي" التجمع الخامس.