«مروان» يحارب السرطان ويحتاج 15 «كيس دم» لإجراء عملية زرع نخاع

لا تفارق الابتسامة وجه الطفل الصغير «مروان محمود»، 10 سنوات، رغم إصابته بسرطان الدم ومعاناته من آلام شديدة، إلا أنّه لا يزال متفائلاً، يبتسم للحياة أملاً في نجاح عملية زرع النخاع المقرر إجرائها له ليعود لحياته ويلعب ويلهو مثل باقي الأطفال، إلا أنّ احتياجه لعدد كبير من أكياس الدم والصفائح الدموية يهدد حُلم نجاح العملية.

«مروان» بطل من أبطال السرطان

بدأت معاناة «مروان»، بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، بالشكوى من آلام في الجسد وعدم القدرة على الحركة، وبعد خضوعه لفحوصات طبية وأشعة وتحاليل، تبين إصابته بسرطان الدم، ورغم صدمته وصدمة أسرته إلا أنّه دائماً متفائل يخبر أهله أنّه يعلم أنّ الله سيشفيه، ولا تغادر الابتسامة وجهه.

مروان سيخضع لعملية زراعة نخاع

وقال «بكري»، شقيق «مروان»، لـ«الوطن»، إنّ الأطباء قرروا إجراء عملية زرع نخاع لمروان الأسبوع المُقبل، في معهد ناصر بالقاهرة، موضحاً أنّ الأطباء أكدوا أنّ حالته ستتحسن كثيراً بعد العملية، وأنّ الأمل في شفائه من السرطان كبير.

الدم والصفائح يهددان حياة «مروان»

وكشف «بكري»، أنّ الأطباء أخبروهم بحاجته إلى 15 كيس دم وصفائح دموية، حتى يتمكنوا من إجراء عملية زرع النخاع في موعدها، وأنّه لن يتم إجراؤها إلا بعد توفير الدم والصفائح، مُطالبين بإحضار متبرعين من الذكور خلال يومين على أقصى تقدير، مُشيراً إلى أنّهم وفروا «ميني باص»، لأخذ المتبرعين حتى يتبرعوا في معهد ناصر بالقاهرة وإعادتهم للفيوم مرة أخرى.

وناشد شقيقه كل من يستطيع التبرع بالدم بمعاونته حتى يتمكن من إجراء العملية في الموعد المحدد لها، كما طالب الجميع بالدعاء لمروان بنجاح العملية، وتمام الشفاء من ذلك المرض اللعين، والعودة لحياته الطبيعية.