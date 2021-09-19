رحلة الإعلامية أسماء مصطفى مع السرطان: «راضية بالاختبار الإلهي»

حرب شرسة تخوضها الإعلامية أسماء مصطفى في مواجهة مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، والتي خضعت خلالها لعدد من العمليات الجراحية للسيطرة على المرض الخبيث متسلحة بقوتها وإيمانها وحب الجمهور ودعائهم الدائم لها في مقاومة مرضها.

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى

وخضعت الإعلامية أسماء مصطفى خلال الأيام الماضية لآخر عملية جراحية، ولكن الطبيب اكتشف أثناء الجراحة وجود أشياء لم تكن واضحة في المسح الذري الذي أجرته قبل الجراحة، وهو ما وضع حياتها في خطر، ولكن نجح الطبيب في التعامل مع الأمر، ولكن مازال جزء من الورم الخبيث موجودا في جسدها، وذلك وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها: «دعواتكم».

وخضعت أسماء مصطفى لعملية جراحية في 15 سبتمبر الجاري، وفقا لما كشفته بنفسها عبر حسابها قبل ساعات من إجرائها، قائلة: «سأكون بين يدى الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيق أو حرج، ثقتى بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

الإعلامية أسماء مصطفى تكشف إصابتها بالسرطان

وتحدثت الإعلامية أسماء مصطفى للمرة الأولى عن تفاصيل رحلتها مع السرطان، في أبريل الماضي، وذلك بعد أشهر من اكتشاف إصابتها، موضحة: «أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء، وعدم الرد غصب عني، الحقيقة إني بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو اكتب أقول ايه لمعظم الناس، وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا القصة، وبعد ما عرفت ورضيت، خلاص مش فارق معايا خلاص».

وأضافت: «أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدا عدم ظهورى هيطول».

وخضعت الإعلامية الشابة خلال تلك الفترة لجلسات، كيماوي بالإضافة إلى عملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث، قائلة: «يا رب أنا راضية.. الاختبارات الإلهية من ربنا بتكون درجات زى مثلا المرض اللعين ده».

وتابعت: «فى ناس بتمر بالتجربة صحيح كلها مرار بس كله واحد وصعوبة اختباره وابتلائه، واحد يخف بسرعة وحد مياخدش كيماوي ولا يشوف قسوته، وحد تانى ياخد أصعب درجاته وتلاقى اللي عنده فى أكثر من مكان وتلاقى حد تانى استجابته أسرع وواحد أقل».