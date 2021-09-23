حقيقة غلق حديقة الميريلاند.. تحرك برلماني عاجل ونائب مصر الجديدة يرد

شهدت الأيام الأخيرة جدلاً بشأن واحدة من أشهر الحدائق العامة في القاهرة، وهي حديقة الميريلاند، التي تقع في حي مصر الجديدة، وتبلغ مساحتها 50 فدانا، حيث ترددت شائعات عن الاتجاه لغلق الحديقة أو تقليص مساحتها مقابل إنشاء جراج كبير لخدمة الأهالي، وهو الجدل الذي وصل إلى مجلس النواب.

سؤال برلماني بشأن أسباب قطع أشجار حديقة المريلاند

من جانبها، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، بشأن وجود أعمال إنشائية وعمل نصب تذكارى بحديقة المريلاند مما أثار غضب المواطنين وسكان مصر الجديدة، بحسب قولها.

وقالت النائبة سميرة الجزار في سؤالها: "مما لا شك فيه أنه أصبح من الهام جدا إجراء حوار مجتمعى فى حالة التحرك وإصدار أوامر من شأنها إثارة غضب المواطنين خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحديقة الميريلاند والتى يرتبط بها سكان مصر الجديدة ارتباط تاريخى وهى الرئة الباقية فى الحى ويعتز بها المصريين لما لها من ذكريات مثل حديقة الحيوان والأسماك والأندلس والزهرية.. وغيرها من معالم مصر الشهيرة".

وأضافت النائبة: لدى عدة أسئلة: من أصدر القرار بالتعديلات والتطوير بحديقة الميريلاند؟، وما أهمية شخصية النصب التذكارى لدرجة البدأ فى هدم ساحة التزلج (الباتيناج) فى حديقة الميريلاند؟، وهل تم إخطار وزارتى البيئة والتنمية المحلية بهذا التطوير؟".

حديقة الميريلاند.. تطوير وليس إغلاق

ومن جانبه، نفى النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب بمصر الجديدة، ورئيس نادي هليوبوليس، في تصريح خاص لـ«الوطن» كل ما ورد من أقاويل يتم تداولها حول التفريط في حديقة الميرلاند من أجل إنشاء بعض المحال أو مول تجاري كامل، أو حتى جراجات للسيارات، قائلاً إن الأعمال الحالية تهدف للتطوير وليس غلق الحديقة أو الانتقاص من مساحتها، مشيراً إلى أنه تأكد من الجهات المسئولة عن أن مشروع التطوير سيرفع من كفاءة الحديقة بالفعل، قائلاً: "إحنا مش هنعمل أي حاجة من كدا خالص، بالعكس الجنينة شاغلين على تطوريها".

تطور حديقة الميريلاند خلال 70 عاما

والجدير بالذكر أن حديقة الميريلاند تبلغ مساحتها نحو 50 فدانا، وقد تم تطوير منها نحو 22 فدانا، بحسب بيان سابق لمحافظة القاهرة، فتم إنشاء بحيرة ونافورة راقصة، شهدت تشغيل تجريبي في مايو الماضي، إضافة لمجمع سينيمات ومطاعم.

وأنشئت حديقة الميريلاند في عهد الملك فاروق، عام 1945 وكانت تسمى في هذا الوقت اسم "نادي الخيل"، قبل أن تصبح واحدة من أشهر حدائق القاهرة.