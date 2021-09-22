تفاصيل أغرب قضية طلاق في السعودية.. المال مقابل الزوجة الثانية

«أغرب قضية طلاق في السعودية»، قصة بطلها مواطن سعودي تفاجأ برسالة على هاتفه الخاص تبلغه بتحديد موعد في المحكمة لجلسة طلاق من زوجته، وهو ما أصابه بالذهول لأنها تعيش معه في المنزل ولا يشعر بأي تغيير، وفقا لموقع «أخبار الآن» الإماراتي.

ونقل الموقع عن الزوج، أنه ليس لديه أي مشكلات تذكر مع زوجته، وعليه لا يوجد أي سبب من إقامة هذه الدعوى من زوجته، لذلك ذهب على الفور لمواجهة زوجته بهذه الرسالة التي تلقاها.

الزوجة على علم بزواجه الثاني منذ عام ونصف

وكانت الصدمة أن زوجته كشفت له بأنها على علم بعقد قرانه من زوجة ثانية منذ أكثر من عام ونصف، لذلك قررت أن تتوجه إلى المحكمة من أجل طلب الطلاق.

وعبّر الزوج عن استغرابه من تصرف الزوجة وبأنها على علم بزواجه من عام ونصف، ولكنها لم تظهر أي رد فعل وقررت عدم اتخاذ أي خطوة إلا في التوقيت المحدد ولم تطالبه بأي شيء.

وفي الحال وكّل الزوج على غرار زوجته، محامي خاص به من أجل حضور الجلسة في المحكمة، وحضر كل من الزوج والزوجة الجلسة عن بعُد من منزلهما بسبب إجراءات كورونا.

الزوجان يشاركان في جلسة المحكمة من غرفة المعيشة

وكانت المفاجأة أن الزوج وزوجه شاركا في الجلسة بجانب بعضهما البعض من غرفة المعيشة في منزلهما.

واعترف الزوج أمام القاضي بأنه تزوج مرة ثانية زاعماً أنه مقتدر ماليًا وزادت مصادر دخله في الفترة الأخيرة، وعليه بات قادراً على العدل بين الزوجتين.

وانتهت جلسة الطلاق بالتراضي بين الجانبين، إذ قام الزوج بتقديم مبلغ مالي لزوجته الأولى من أجل الصلح وسحب القضية من المحكمة على الفور واستكمال حياتهما في وجود الزوجة الثانية، ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي دفعه.