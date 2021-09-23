سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-9-2021 بالبنوك

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بين البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار في مصر بشكل يومي، «الوطن» تستعرض سعر الدولار في مصر، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو اليوم، في البنك التجاري الدولي 18.34 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.32 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.32 جنيه للشراء، و18.47 للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 18.34 جنيه للشراء و18.48 جنيه.