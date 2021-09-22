الأمن العام يضبط 13 قطعة سلاح ناري في حملة بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملات بمركز البداري في أسيوط بمشاركة قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية، وأسفرت عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري عبارة عن 5 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش و4 فرد محلي.

كان الأمن العام شن حملات موسعة على البؤر الإجرامية بمنطقة بحيرة المنزلة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وتم تشكيل مجموعات عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ضمت مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن (الدقهلية -بورسعيد - دمياط ) مدعومة بمجموعات قتالية ومسلحة من الأمن المركزي وإدارات قوات الأمن.

ضبط 33 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

وأسفرت جهود الحملة خلال الفترة من 15 حتى 26 يونيو بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهمًا من بينهم 25 لهم معلومات جنائية، و22 قضية مخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة: "49,100 كجم بانجو - 350 جم حشيش – 500 جم هيروين 105 جم هيدرو– 10 جم بودر - 130 قرص مخدر"، بإجمالي، 26 متهمًا من بينهم 22 لهم معلومات جنائية، و43 قضية بيئة، وتنفيذ 3110 حكم من بينها "21 جناية"، بإجمالي 886 محكوما عليه.

وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيلات عصابية، تخصصت في ارتكاب وقائع السرقات، والاتجار في المواد المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجاء ذلك استمرارا لجهود اجهزه وزاره الداخلية في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة بحيرة المنزلة عقب تصفيتها وتطهيرها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.