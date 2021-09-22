س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم

مازالت التساؤلات تزداد حول قانون الإيجار القديم، فهي قضية تشغل بال الملايين، والجميع يترقب التعديلات التي تطرأ عليه، فهو يلقي اهتمامًا كبيرًا من جانب فئات المجتمع المختلفة من ملاك للعقارات لمستأجرين، ويستعد مجلس النواب لمناقشتها في دور الانعقاد الثاني، في محاولة للوصول لحل مرض لجميع الأطراف، وتستعرض «الوطن» بعض الإجابات لتلك الأسئلة التي تثير فضول الكثيرين.

حالات فسخ العقد في قانون الإيجار القديم

- ماهي حالات فسخ العقد؟

أوضح القانون عددًا من الأمور التي يحق للمالك فسخ التعاقد في عقد الإيجار القديم، من أبرزها إهمال المالك في النظافة والصيانة الداخلية للمكان الذي قام باستئجاره، وتسبب ذلك في انتشار رائحة كريهة في العقار أو انتشار الأوبئة به نتيجة التلوث، كما يجوز فسخ العقد في حال قام المستأجر بغلق المكان وعدم استغلاله لفترة زمنية طويلة، أو تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع الإيجار للمدة التي نص العقد على اعتبارها سببًا لفسخ العقد أو تجاوزها.

ويحق للمالك فسخ العقد في حال قام المستأجر بأي تعديلات أدت إلى تغيير شكل العقار الخارجي، مثل إضافة أي جزء للبناء أو القيام بأعمال حفر أو تكسير للأرضيات أو الحوائط.

وفي حال وضع المستأجر لأي معدات تؤدي إلى حمل زائد على العقار، مما يؤثر على سلامة وأمان العقار يحق للمالك فسخ العقد، أو إساءة المستأجر في استعمال المبنى مثل تركه للمياه مفتوحة لمدة طويلة، أو ترك وصلات كهرباء عارية، وغيرها من الأمور التي من دورها أن تؤثر على سلامة العقار وسكانه، واستخدام المستأجر لمعدات من شأنها إحداث اهتزازات تؤثر على سلامة العقار، أو في حال أن يحضر المستأجر لأشخاص أخرى تعيش في المكان لفترة طويلة دون إذن من المالك، أو قيام المستأجر بتأجير المكان دون إذن المالك، أو استخدام المكان في شئ غير أخلاقي أو غير قانوني، أو في حالة استخدامه لغرض غير المتفق عليه.

الفئات التي يحق لها مد العقد..«الزيادة التدريجية»

- ما الفئات التي يحق لها مد العقد؟

من الحالات التي يمكن فيها مد عقد الإيجار كما ينص عليها قانون الإيجار القديم هي الإقامة مع المستأجر قبل وفاته إقامة معتادة ومستمرة من أجل رعايته، وأن يكون هذا المنزل هو مكان إقامته الوحيد، ولا يوجد له مكان للإقامة والاستقرار غيره، وفي حالة إذا كان الملاك غير راضين عن مد العقد، فعليهم أن يتقدموا للمحكمة، وإبداء رفضهم على تأجير العقار لمدة 59 عامًا على أن يكون الإيجار لـ3 سنوات.

«كما يجب أن يكون طالب الامتداد من أقارب الدرجة الأولى وهم (الأزواج- الأبناء- الوالدان)، وأن يكون هناك إقامة مستقرة في المكان وقت وفاة المستأجر الأصلي، شريطة أن يكون الامتداد لمرة واحدة، إذا كانت واقعة الامتداد وقعت بعد 14 نوفمبر 2002»

الزيادة السنوية في الإيجار القديم

- كيف ستطبق الزيادة التدريجية؟

صدر في التعديلات المقترحة على قانون الإيجار الجديد أن يجرى رفع الإيجار بشكل تدريجي بنسبة 25% سنويا على مدار 10 سنوات، إذ تحدد فترة انتقالية بالاتفاق بين المالك والمستأجر تتراوح بين 7 و10 سنوات، يجرى خلالها حدوث ارتفاع تدريجي في قيمة الإيجار بنسبة 25% سنويًا، حتى تصل في نهاية الفترة إلى قيمة عادلة ومناسبة لا يظلم خلالها المستأجر ولا المالك.

حالات جواز طرد المالك للمستأجر

يمكن قانونيًا للمالك أن يقوم بطرد المستأجر في حالة السجن، أو الحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق، ولكن ليس قبل صدور حكم قضائي نهائي.