قمحة: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تحفيز لدول العالم لضمان الأمن والاستقرار

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمم المتحدة، أمس، جاءت كتحفيز لكل الدول لضمان الأمن والاستقرار على مستوى العالم، من خلال تشجيع المجتمع العالمي على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والعادلة: «الرئيس لم يغفل التأكيد على ذلك فيما يتعلق بالقارة الإفريقية».

قمحة: الإرهاب والقضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن كلمة الرئيس السيسي تناولت قضايا تتعلق بالدولة الوطنية والقضايا الإفريقية، وقضايا أخرى مثل المناخ والبيئة والصحة: «جاء الحديث عن الإرهاب والقضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية».

قمحة: الإرهاب أحد معوقات الفكر التنموي المصري

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي لخصت الموقف المصري ومنظوره في التعامل مع تلك القضية التي تقوم على تجريم كل الأطراف المساعدة للإرهاب، كما تقوم بتوفير ملاذات آمنة لهم وتدعم التنظيمات الإرهابية وتنقل العناصر الإرهابية من بلد لآخر، حيث إن مثل تلك الأمور تعيق الفكر التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية والازدهار لجميع الدول.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي جاءت من أجل تحفيز المجتمع الدولي على ضرورة التكاتف لتحقيق التنمية المستدامة لدول الجنوب، فالإرهاب لا ينشأ من فراغ، ولكنه يحدث بعد تخطيط كامل من أجل إتمام تلك الجماعات أعمالها، وخلق عوامل تؤدي إلى زعزعة الاستقرار لكافة دول العالم.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس لخصت الموقف المصري الواضح لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه: «مصر قدمت للمرة الثامنة منذ أول لقاء للرئيس السيسي، بالمجلس، مطالب واضحة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وهي عبارة عن مبادئ أخلاقية تنتهجها الدولة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات، خاصة أن هناك الكثير من دول العالم تغض الطرف في التعامل مع قضايا تخص الدولة المصرية».