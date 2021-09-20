الرئيس السيسي يشارك اليوم في اجتماع «رؤساء الدول والحكومات حول المناخ»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك مساء اليوم عبر «الفيديو كونفرانس» في اجتماع «رؤساء الدول والحكومات حول المناخ»، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، والسيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.