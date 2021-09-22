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محمود مسلم

رئيس التظلمات عن لجوء الزمالك لـ«فيفا» بسبب شيكابالا: ضميري مرتاح

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إبراهيم منصور ومحمد هانئ
08:36 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
شيكابالا

شيكابالا

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إنه خفض العقوبة الموقعة على محمود شيكابالا قائد فريق الزمالك، لـ8 مباريات بدلًا من 8 أشهر، وهو مرتاح الضمير.

وأضاف المستشار عادل الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «شيكابالا حرض الجماهير على النزول للملعب، وسب منظمي مراسم تسليم درع الدوري في مباراة البنك الأهلي، وهذا ما تضمنه تقرير مراقب المباراة والحكم ومراقب لجنة المسابقات».

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