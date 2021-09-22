رئيس التظلمات عن لجوء الزمالك لـ«فيفا» بسبب شيكابالا: ضميري مرتاح

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إنه خفض العقوبة الموقعة على محمود شيكابالا قائد فريق الزمالك، لـ8 مباريات بدلًا من 8 أشهر، وهو مرتاح الضمير.

وأضاف المستشار عادل الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «شيكابالا حرض الجماهير على النزول للملعب، وسب منظمي مراسم تسليم درع الدوري في مباراة البنك الأهلي، وهذا ما تضمنه تقرير مراقب المباراة والحكم ومراقب لجنة المسابقات».

وللمزيد من التفاصيل، من الرابط التالي.