محامي النقاز: تنازل اللاعب عن شكواه سبب الحكم لصالح الزمالك

أكد أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أن تنازل موكله عن قضيته ضد النادي الأبيض، كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك على الحكم الصادر للاعب بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون و300 ألف دولار.

وأشار بن ميم، في تصريح خاص للموقع الرسمي للزمالك، أن الاتفاق تم بين الطرفين في الفترة الماضية، بتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي وأن يسحب الزمالك الاستئناف للمحكمة الرياضية بعد توقيع النقاز على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

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