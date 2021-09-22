البابا يستهل عظته الأسبوعية بتهنئة المسيحيين بعيد الصليب

استهل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية بتقديم التهنئة إلى المسيحيين بعيد الصليب المجيد، الذي يوافق يوم الاثنين المقبل، ويستمر الاحتفال به ثلاثة أيام.

ويعتبر هذا العيد هو أول احتفال بعيد الصليب في السنة الجديدة، لأن الكنيسة تحتفل به ثلاث مرات في كل سنة، أولها في شهر «توت»، أول شهور السنة القبطية، والثاني في يوم الجمعة العظيمة، والاحتفال الثالث يكون في يوم 10 من شهر برمهات.

درس جديد من دروس الحكمة

جاء ذلك في العظة الأسبوعية للبابا، التي بثتها قناة «MEsat» الفضائية، مساء الأربعاء، حيث واصل سلسلة تأملاته في موضوعات الحكمة من خلال مزمور 37، والذي يتحدث عن الحكمة في حياة الإنسان، حيث تحدث هذه المرة عن حفظ الأمانة، مشددًا على أن صفة الأمانة موجودة أيضًا في الله، وتظهر في تحقيق وعوده للبشر، وتظهر أيضًا في غفرانه لخطايا التائبين، كما أنها تظهر أيضًا في الشدائد والتجارب التي يتعرض لها الإنسان، ويجعل له منفذًا في التجربة.

الأمانة لا تتجزأ

وشدد البابا على أن الأمانة لا تتجزأ، ويجب على الإنسان أن «يرعى الأمانة»، أي أنه يهتم بتحقيق الأمانة في حياته كأنها شيء يرعاه، ويستمر في ذلك، كما أن الإنسان ملزمًا بالأمانة في كافة مجالات الحياة، وأولها الأمانة في الإيمان، وهي تعني الحفاظ على الإيمان وعدم التغيير فيه، أو تركه، وهذا حدث مع الشهداء الـ21 في ليبيا الذين رفضوا ترك الإيمان، كما أن الإنسان الأمين لا يتساهل مع الخطية والوقوع فيها، وأفضل مثال لذلك هو يوسف الصديق الذي رفض أن يقع في الخطية.

وأوضح أن الإنسان يجب أن يكون أمينًا على أسرته، ويتفاهم مع زوجته، ويحاول دائمًا إنجاح الزواج، وهناك أمانة أخرى تجاه تربية الأبناء، وتجاه إكرام الآباء والأمهات.