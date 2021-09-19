البابا تواضروس عن المتفوقين: أولياء أمورهم سبب نجاحهم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن جميع المتفوقين تعبوا من أجل لحظة الفرح، لافتًا إلى أن المتفوقين يتمتعون بصفات كثيرة جيدة، مشيرًا إلى أنه سأل جميع المتفوقين أسئلة بسيطة عن التفوق وعن رؤيتهم لحياتهم بعد التفوق.

البابا تواضروس: التفوق نعمة وبركة من المسيح

وأضاف، خلال كلمته على هامش حفل تكريم المتفوقين في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن النجاح رفيع المستوى هو شكل من أشكال التميز، مشيراً إلى أن التفوق يعد بركة ونعمة من المسيح، مستعينا بآية من الكتاب المقدس: «كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا».

وأوضح أن نعم الله ما أكثرها، فهو يشرق بشمسه ويعطينا من نعمه في كل صباح، لافتاً إلى ضرورة تحويل النعم إلى شكر، والنعمة تتمثل في كافة أمور الحياة من أسرة ووطن وصحة وكنيسة والشخصيات التي نتعامل معها في حياتنا.

التفوق إكليل وتاج على الرأس

وأشار إلى أن التفوق إكليل وتاج على الرأس فيعد فخر لكلٍ في مجاله، لافتا إلى أن الإكليل يشبع الإنسان نفسيا، حيث يعطي نوعًا من الحياة النفسية الشبعانة، وهي التي قال عنها الكتاب المقدس: «النفس الشبعانة تدوس العسل».

واستكمل: «فاكر لما اتخرجت من الكلية وقف دكتور وقال أنا شايف إن أسماء أولياء أموركم هي اللي تتكتب لأن أي أب وأم هم سبب نجاح وتميز أبنائهم، فالآباء يحرمون أنفسهم من كل احتياجاتهم من أجل أبنائهم وكل تعب يهون أمام لحظة النجاح والتفوق» مشددًا على المتفوقين أن التفوق الذي حققوه يعد هدية لأسرهم اللذين تعبوا من أجلهم.