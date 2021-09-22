ميرنا وليد تجلس على «كرسي المذيع» للرد على الشائعات قريبا

تعيش الفنانة ميرنا وليد، حالة من النشاط الفني، بعدما عادت إلى القاهرة مؤخرًا عقب انتهاء رحلة قصيرة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، قبل أيام.

وقالت ميرنا وليد، في بيانٍ صحفي، إنها حرصت على قضاء الأيام الأخيرة من موسم الصيف في بانكوك، كمحاولة للخروج من أجواء فيروس كورونا والذي تسببت في حالة من القلق على مدار عامين تقريبًا.

وفي سياق آخر، تستعد ميرنا وليد لخوض تجربة تليفزيونية جديدة، والجلوس على مقعد المذيع لأول مرة، إذ ستُقدم برنامج ترد من خلاله على الأكاذيب والافتراءات التي تُطلق على نجوم الفن من آنٍ لآخر، وتقديم الحقيقه والرد على أكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي في قالب خفيف.

ميرنا وليد سيدة شريرة في «قيد عائلي»

يذكر أنّ ميرنا وليد، يُعرض لها حاليًا مسلسل «قيد عائلي»، والذي تُجسد فيه دور سيدة شريرة قاسية القلب، وذلك لأول مرة، لتخرج من شكل الفتاة الهادئة الرومانسية الذي حاول المخرجون حصرها فيه.

مسلسل «قيد عائلي» تدور أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

المسلسل من بطولة ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبد الله، وكارولين عزمي، ودينا فؤاد، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

مسيرة ميرنا وليد

ميرنا وليد، ولدت في 17 سبتمبر عام 1977 بمدينة طرابلس بلبنان، واسمها بالكامل ميرنا وليد المصري الشعراني، ووالدتها هي المغنية اللبنانية «افتخار».

ودرست ميرنا وليد الإخراج في معهد السينما، وكانت بدايتها في عام 1991 في فيلم (الراعي والنساء)، ثم عملت في العديد من المسلسلات، منها (قاسم أمين، وقصة مدينة، وحكاية بلا بداية ونهاية، وجمهورية زفتى، والعيش والملح).