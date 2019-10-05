أعربت الفنانة ميرنا وليد، عن سعادتها بردود فعل الجمهور، بعد ظهورها كضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، وتصدر الحلقة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ حققت أكثر من نصف ومليون مشاهدة، قائلة: "اهتمامكم مقويني بشكل مش عارفه أوصفه".

وكتبت "ميرنا" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حب واهتمام الناس من أكبر نعم ربنا علينا.. استقبالكم الجميل الدافئ لرجوعي في مسلسل قيد عائلي وتعليقاتكم المشجعة ليا فرحتني قوي قوي واهتمامكم بيا اللي وصلني بعد أول يوم من إذاعة برنامج (معكم) لمنى الشاذلي إن الحلقة بتاعتي تبقى تريند ومليون ونص مشاهدة بعد يوم واحد بس".

وتابعت: "والله ما عارفة أقولكم إيه.. قد إيه بسببكم أنا سعيدة.. اهتمامكم مقويني بشكل مش عارفة أوصفه كل اللي أقدر أقوله يا رب أكون عند حسن ظنكم بيّا وأكون استاهل الاهتمام والحب ده.. أنا قوية بيكم..شكرًا".

وكانت الإعلامية منى الشاذلي، قد استضافت الفنانة ميرنا وليد وابنتيها مريم ومايا في حلقة الخميس الماضي، من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، وشاركت "ميرنا" وبناتها في لعبة الأسئلة ووجهت لهن منى الشاذلي بعض الأسئلة عن حياتهن الشخصية وأجبن عليها.

وأكدت ميرنا وليد وابنتاها أنها تذاكر لهما دروسهما بشكل دائم وأنها تحرص على متابعة واجباتهما المدرسية طوال فترة الدراسة.

وأجمعت مريم ومايا أن والدتهما ميرنا وليد "بتعك" في الأكل بينما اعترفت ميرنا وليد أن ابنتيها تحصلان على ملابسها وأدوات تجميلها لتلعبا بها.

واعترفت مريم ومايا أنهما تخدعان والدتهما أحيانًا وتدعيان المرض كي لا تذهبا للمدرسة وأنهما تنجحان في خداعها فعلًا، وبكت البنتان بشكل مصطنع خلال الحلقة وقالت الإعلامية منى الشاذلي "أنا نفسي صدقت".