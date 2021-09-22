لجنة من معلومات الوزراء لتقييم الذاكرة المؤسسية بجنوب سيناء

أكد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التحول الرقمي، وتماشياً مع رؤية مصر 2030، استقبل الديوان العام للمحافظة، على مدار أربعة أيام، لجانا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقييم مسابقة الذاكرة المؤسسية التي جرى التدريب عليها منذ شهرين، وجرى إشراك الديوان العام في التدريب كمرحلة أولى، علي أن يتم إشراك مجالس المدن في مراحل أخرى.

وأضاف أن لجان مركز معلومات مجلس الوزراء قامت بتدريب فريق العمل داخل ديوان عام المحافظة، علي استخدام الذاكرة المؤسسية، وأعلن عن مسابقة للمرحلة الأولي للتأكد من تطبيق المرحلة الأولي من عدمه، واللجنة جاءت الديوان العام لتقييم ما تم إنجازه في مجال الذاكرة المؤسسية.

وقال إن الذاكرة المؤسسية عبارة عن إدارة الموارد علي مستوي كافة إدارات الديوان العام بالمحافظة مرحلة أولي، تعد الذاكرة بمثابة النظام الحكومي المخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات علي مستوى تقني عالٍ بما يساعد المؤسسات علي اختلاف أنواعها في التخطيط والتوثيق واتخاذ القرارات وتداول الوثائق والمعلومات والمستندات بين كافة الوحدات المعنية داخل النظام.

أشار الشريف إلى أن المرحلة الثانية بدأت حيث جرى تدريب العاملين علي المرحلة الثانية على إدارة المشروعات داخل الإدارات الهندسية على مستوى الوحدات المحلية وبلغ عدد المتدربين 18 مهندساً على مستوى مجلس المدن ويستمر التدريب يومين، أما المرحلة الثالثة سوف يتم تطبيقها على كل المديريات الخدمية على مستوى المحافظة.

أكد السكرتير العام أن النظام المؤسسي يخدم النظام الإداري للمواطن والمستثمر والسائح والموظف، بالإضافة إلي تأمين النظام والمحتويات وتعمل الذاكرة المؤسسية علي تطوير العمل الإداري لإدارة المشروعات والتكليفات والصادر والوارد والعلاقات الخارجية وتنمية مهارات العاملين والتوثيق الاليكتروني والخدمات الاليكترونية وتقييم الأداء.

في نفس السياق، نظمت محافظة جنوب سيناء ندوة تثقيفية بقاعة الديوان العام للمحافظة، بعنوان أمن المعلومات، عن المخاطر التي تهدد أمن المعلومات وتأثيره على الأمن القومي وحماية خصوصية المواطنين، شارك فيها عدد م العاملين في مراكز المعلومات والمديريات، وناقشت حماية المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت، أو حفظها على الأجهزة الإلكترونية من كل ما يُهددها من مخاطر، ولا شك أن تَعدد تلك المخاطر وتطورها المستمر.