نائب وزير الاتصالات: فيروس كورونا أظهر قيمة التحول الرقمي

أكدت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، أن مصر تشهد انتقالًا حضاريًا وإنجازات مشهودة في كافة المجالات، مضيفة أن ملتقى «مجتمعي تك» نموذج للشراكة الناجحة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات؛ لتحقيق رؤية مصر 2030.

جميع مؤسسات الدولة تعمل من أجل بناء مصر

وأشارت «لبيب»، خلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق الدورة الأولى من ملتقى «مجتمعي تك»، بدار الأوبرا المصرية، اليوم الاثنين، برعاية وزارات الاتصالات والمالية والثقافة والبيئة والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة للهجرة والأمم المتحدة للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إلى أن الملتقى يعد من المؤتمرات المتميزة التي تساهم في تشكيل الجمهورية الجديدة، مشددة على جميع مؤسسات الدولة تعمل معًا؛ من أجل بناء مستقبل مصر.

أزمة كورونا أظهرت قيمة التحول الرقمي

وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن فيروس كورونا أظهر قيمة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن أكبر المستفيدين من هذه الأزمة قطاع الاتصالات استفادت الذي سرّع من وتيرة التحول الرقمي.

مشروع القرن الواحد والعشرين

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف لتحقيق النمو الاحتوائي، وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصري، الذي وصفته بأنه «مشروع القرن الواحد والعشرين»، لافتة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة رقمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالقرى وتحقيق التمكين الاقتصادي والرقمي لهم، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لربات البيوت وأولياء الأمور.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عزام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إن إطلاق ملتقى «مجتمعي تك» يأتي في ظل وجود تحديات عصيبة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، دفعت للتفكير بطريقة مختلفة، مشددا على أنه لولا دعم الحكومة المصرية لم يكن هناك «مجتمعي تك» لإلقاء الضوء حول كيفية دعم التكنولوجيا للمجتمع.

وأضاف: «فيروس كوفيد 19 غيّر العالم وعلى قدر أضراره، لكنه أعطى دروسا لضرورة إعادة اكتشاف حياتنا بطريقة رقمية».