ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على المسرح وسط صدمة الجمهور «فيديو»

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لحالة إغماء وفقدت توازنها أثناء إحيائها لحفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي، منذ قليل.

ماجدة الرومي تسقط أثناء أغنية أحبك جدا

جاء سقوط ماجدة الرومي أثناء أداء أغنية «أحبك جدا»، وفور سقوطها أسرع العاملون بالمسرح إليها من أجل مساعدتها على الوقوف.

ماجدة الرومي تفقد الوعي على المسرح بالأردن

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، عن برنامج المهرجان، أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة في مقر إدارة المهرجان قائلا: «يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على كل مناحي الحياة».

وأضاف «يتميز المهرجان أيضا بعودة الفرق العالمية إلى مسارح المدينة الأثرية بعد غياب، فمن اليونان (الفرقة اليونانية للفنون الشعبية)، إلى جانب فرقة الفنون الشعبية الأذربيجانية، وتشارك كوريا الجنوبية أيضا بفرقة (b boy)، ومن مصر سيكون هناك عرض مميز لفرقة أوبرا القاهرة للفنون الشعبية».

وأكمل «سماوي» قائلا: «هذا العام لدينا 40 فرقة أردنية من كل المناطق، و70 فنانا أردنيا منهم: عمر العبدلات، ونداء شرارة، وسهير عودة، ومكادي نحاس، وجهاد سركيسو، وحسين السلمان، وأسامة جبور، و300 موسيقي، إلى جانب حضور نجوم عرب كبار، كالسيدة ماجدة الرومي، والمطرب السوري جورج وسوف، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان السوري حسين الديك، ومن العراق الفنان سيف نبيل».

ولفت إلى اهتمام إدارة المهرجان ببرامج الأطفال مما سيشجع العائلة الأردنية على حضور فعالياته التي ستكون مجانية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وتشجيعا للفنان الأردني، وحتى تذاكر الحفلات الفنية للنجوم ستكون بأسعار رمزية، مضيفا «هدفنا في المهرجان ليس ربحيا بل نحن نهدف لنشر الثقافة والفنون الراقية وإعادة الفرح لمدرجات المدينة الأثرية».

وتطرق مدير المهرجان أيمن سماوي، للحديث عن الفعاليات الثقافية قائلا: «لقد دعونا هذا العام ما يزيد عن 270 شاعرا وأديبا من مختلف الدول العربية، ليشاركوا ضمن فعالياتنا الثقافية بأمسيات شعرية وقراءات نقدية أدبية، ومن أهم الأسماء، أحمد الشهاوي (مصر)، وبروين حبيب (البحرين)، وزاهي وهبي (لبنان)، ومأمون النطاح (العراق)، وسيكون هناك أيضا ملتقى جرش النقدي للدراما العربية بمشاركة نجوم الدراما من مصر الفنانة صابرين، ومن الكويت داود حسين، ومن لبنان تقلا شمعون، ومن الأردن نادرة عمران وزهير النوباني».