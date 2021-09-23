الأوقاف تحدد جدول اختبارات الواعظات المتطوعات: 3 مجموعات تبدأ الأحد

حددت وزارة الأوقاف، مواعيد استقبال الواعظات المتطوعات المتقدمات للعمل محفظات إلى جانب كونهن واعظات لإجراء اختبارات لهن بمسجد النور في العباسية الساعة العاشرة صباحًا، ومع كل منهن صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية، على 3 مجموعات، تبدأ من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، مؤكدة منح من تجتاز المقابلة منهن كارنيه واعظة ومحفظة «ب ح»، وذلك وفق الجدول التالي:

يوم الأحد الموافق 26 / 9 / 2021م

1. أحلام مصطفى محمد إبراهيم الغربية

2. أسماء فوزي محمد خليفة المنوفية

3. آمال محمد يسري قنصوه القاهرة

4. أماني أحمد محمد مصطفى الدقهلية

5. أماني السيد بدوي نوار الغربية

6. أمنية إبراهيم محمد مغربي القاهرة

7. أمنية أحمد فريد أبو حديد القاهرة

8. أمنية محمد عبد الجواد القاهرة

9. أميرة محمد أحمد خيري القاهرة

10. أميرة مصطفى إبراهيم القاهرة

11. أمينة رمضان عبد اللطيف العالم المنوفية

12. أمينة ثابت محمد السفري القاهرة

13. إنجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة

14. إيمان حسني حسن محمود القاهرة

15. إيمان محمد صبحي القاهرة

16. إيمان محمد مصطفى راشد المنوفية

17. حنان حسني حسن محمود القاهرة

18. حنان عبد الله السيد سليمان المنوفية

19. حنان محمد يحيي الحسيني القاهرة

20. دينا عبد الحميد محمد كمال القاهرة

21. رباب محمد عبد الرحمن محمد القاهرة

22. رجاء كمال الدين علي محمد المنيا

23. رشا حلمي مأمون فودة القاهرة

24. رضوة إبراهيم محمد إبراهيم القاهرة

25. ريهام خلف إبراهيم محمد المنيا

26. زينب السعيد عبد الحميد المنيا

27. سحر محمد مجدي القاهرة

28. سحر محمد محمود أبو طاحون القاهرة

يوم الاثنين 27 / 9 / 2020 م

1. سعيدة عبد الستار محمد حفني الأقصر

2. سلوى إبراهيم أحمد الجندي بني سويف

3. سماح أحمد عبد الله محمد الدقهلية

4. سمية صبري إبراهيم البحيرة

5. سمية متولي حسن منصور المنوفية

6. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري مطروح

7. سهير محمد إبراهيم المحض الغربية

8. شادية محمد محمد يوسف القاهرة

9. شرين أحمد طه حبيب القاهرة

10. شهيرة محمد أحمد تاج الدين القاهرة

11. شيماء صلاح الدين محمد الدقهلية

12. صابرين فوزي أحمد محمد المنيا

13. صباح مصطفى إبراهيم حجاج القاهرة

14. صفاء عبد الفتاح زيدان مبروك القاهرة

15. عبير أحمد الصاوي القاهرة

16. عبير عبد السلام محمود سلامة القاهرة

17. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية

18. عطيات محمود سالم زيدان الإسكندرية

19. علا إبراهيم علي الحلاج الغربية

20. علا محمد كمال الدين القشيري المنيا

21. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية

22. عواطف عبد الفتاح سيد محمد سوهاج

23. غادة عبد اللطيف حسن حافظ بني سويف

24. فاتن عبد الله جابر عثمان المنيا

25. فادية فؤاد حسن مرزوق الجيزة

26. الفت السيد مصطفى القرشي المنوفية

27. فيروز حسين مصطفى عابدين الغربية

28. لمياء محمد حسني بشارة القاهرة

يوم الثلاثاء 28 / 9 / 2020 م

1. ليلى سليمان عثمان المنيا

2. ماجدة إبراهيم موسى الغربية

3. ماجدة محمد ذكي القاهرة

4. ماجدة محمود هندي القاهرة

5. مايسة زكريا فهمي القاهرة

6. مرفت محمد نجيب محمود القاهرة

7. مريم محمد فؤاد بازرعه القاهرة

8. منال حسن عبد العزيز الخشاب القاهرة

9. منال عبد المنعم محمد خفاجي القاهرة

10. منال محمد جمال الدين محمد الجيزة

11. منى عثمان عبد الرحمن القاهرة

12. مها سيد دسوقي القاهرة

13. نادية علي مسعود أبو سكينة الغربية

14. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي القاهرة

15. نائلة يوسف إبراهيم القاهرة

16. نجاة محمد محمود عقيل سوهاج

17. نرفان محمود عبد الله القاهرة

18. نصرة مصطفى حسن توفيق القاهرة

19. نعمات محمد محمود العطار الغربية

20. نهال أحمد صبحي محمد القاهرة

21. نيفين عصام سليمان القاهرة

22. هالة محمد كمال القشيري المنيا

23. هالة محمد معوض علي القاهرة

24. هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل سوهاج

25. هبة مصطفى كمال درويش القاهرة

26. وفاء السيد علي أحمد السيسي القاهرة

27. ياسمين طلعت محمود علي الدقهلية