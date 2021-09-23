سفاح الجيزة أمام المحكمة بتهمة قتل زوجته: صادر ضده 3 أحكام بالإعدام

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة القذافي فرج، المعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، على خلفية اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

سفاح الجيزة.. 3 أحكام بالإعدام

صدر ضد سفاح الجيزة، 3 أحكام بالإعدام، بداية من التهمة الأولى والتي قام فيها باستدراج صديقه إلى شقة يملكها في منطقة بولاق الدكرور، حيث دعاه لتناول وجبة غداء، ولكنها كانت الوجبة الأخيرة، فقد دس له السم داخلها، ثم وجه له ضربة على رأسه مستخدما «حديدة»، وقام بوضعه داخل شنطة ونقله إلى شقة أخرى تابعة للضحية ودفن جثمانه داخلها، وذلك خشية أن يعلم صديقه بسرقة «القذافي» للأموال التي كان يرسلها له من أجل تشغيلها طيلة الـ20 عاما الماضية والتي كان فيها خارج البلاد، وصدر ضده حكما بالإعدام.

وفي 27 مارس الماضي، كان الحكم الثاني بإعدام القذافي في تهمة أخرى، وهي قتله زوجة شقيقه والتي لم تكن أكلمت عقدها الثاني بعد، حيث جمعتهما قصة حب تحولت إلى علاقة غير شرعية معه، وذلك قبل زواجه من شقيقتها «فاطمة الزهراء»، ولكن المجني عليها ضغطت عليه ليترك شقيقتها ويتزوجها تنفيذا للاتفاق السابق بينهما، فقام باستدراجها لإحدى الشقق الخاصة به في منطقة بولاق الدكرور، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ووضعها في الثلاجة ثم نقلها لشقة أخرى داخل ذات العقار الذي دفن به صديق طفولته، وقام بدفن جثتها وأوهم أهلها أنها فرت هاربة إلى فرنسا للعمل كموديل.

سفاح الجيزة دفن زوجته وصديق طفولته في شقة

أما حكم الإعدام الثالث، فصدر في حقه يوم 5 أبريل الماضي، وذلك على خلفية قتله إحدى زوجاته وتدعى فاطمة زكريا، حيث قام بضرب رأسها في الحائط عقب مشادة كلامية بينهما، بسبب المصاريف واحتياجات المنزل، وقام بنقل الجثة إلى الشقة التي ضمت جثمان صديقه حيث دفنها بكامل ملابسها ومشغولاتها الذهبية.

التهمة الرابعة والأخيرة، هي قيامه بقتل «عاملة» احتال عليها بالنصب، بالاشتراك مع خطيبها، حيث قاما ببيع شقة تملكها وتقاسما المبلغ معا دون علمها، ولم يكتف القذافي بواقعة النصب تلك، بل أقدم على التخلص من الفتاة من خلال استدراجها إلى مخزن داخل منطقة العصافرة في محافظة الإسكندرية، وذلك عقب انتحاله شخصية صديقه «رضا» ضحيته الأولى، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة ثم دفن جثتها في إحدى الغرف داخل المخزن.

قبل الحكم الأخير المحكمة تتسلم تقرير عن حالة السفاح العقلية

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت في وقت سابق، تأجيل محاكمة «سفاح الجيزة»، وذلك لعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عليه، والتأكد من مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية الرابعة والأخيرة لجلسة اليوم 23 سبتمبر، للإطلاع على التقرير الطبي الخاص بحالة المتهم.