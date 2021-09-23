مستشفى العجمي بالإسكندرية يحتجز مريضة لعدم سدادها 13 ألف جنيه

منعت إدارة مستشفى العجمي بالإسكندرية سيدة مقيمة بمطروح، من الخروج المستشفى بعد استكمال علاجها، إلا بعد سداد مبلغ مالي قدره 13 ألف جنيه قيمة العلاج، ولم تستطع السيدة سداد المبلغ لعدم قدرتها، مؤكدة لإدارة المستشفى صدور قرار بعلاجها على نفقة الدولة، وعقب احتجاز السيدة ومنعها من الخروج سرت حالة من الغضب بين أهالي مطروح.

قرار نفقة الدولة صادر للعلاج بمستشفى مطروح

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الخميس، في بيان صحفي، أن السيدة جرى تحويلها من مستشفى مطروح العام إلى مستشفى العجمي في الإسكندرية لإجراء تدخل جراحي عاجل.

وأضاف البيان أن النائبة البرلمانية سحر عيد، تواصلت مع الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأحاطته علما بما جرى للسيدة بمستشفى العجمي واحتجازها لحين سداد مبلغ مالي كبير قيمة الإجراءات الطبية التي قُدمت لها بالمستشفى.

وعقب تواصل وكيل وزارة الصحة بمطروح مع مدير المستشفى لمعرفة ملابسات الموضوع، أفاد مدير مستشفى العجمي بأن ما حدث هو أنه جرى التنسيق بين غرفة طوارئ مديرية الصحة بمطروح لنقل الحالة لإجراء تدخل جراحي عاجل، كما هو متبع بين مستشفيات وزارة الصحة، وحين تم تقديم أوراق العلاج على نفقة الدولة للسيدة فوجئت إدارة المستشفى بأن قرار العلاج صادر باسم مستشفى مطروح العام.

تعديل قرار العلاج على نفقة الدولة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى توصية مدير مستشفى العجمي على الحالة، وتقديم الخدمات الطبية لها على أكمل وجه وتعديل قرار العلاج ليصدر باسم مستشفى العجمي، وإذ ما تقرر خروج الحالة فإنها ستخرج غدا دون تحمل أهلية المريضة أية مصاريف.